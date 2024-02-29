Борщ подорожает: цены на капусту поползли вверх

Активный спрос на белокочанную капусту позволил украинским фермерам на текущей неделе повысить цены на данную продукцию. Сегодня этот овощ предлагают к продаже по 8-12 грн/кг.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что в настоящее время представители оптовых компаний фиксируют недостаток капусты на рынке, что на фоне стабильно высокой активности покупателей и является основной причиной роста цен в данном сегменте.

В результате уже сегодня украинские производители предлагают к продаже капусту по 8-12 грн/кг, что в среднем на 26% дороже, чем неделей ранее.

"Украинские производители положительную ценовую тенденцию связывают прежде всего с сезонным фактором. Кроме того, предложение некондиционной капусты, ранее оказывавшей негативное влияние на формирование ценового уровня, заметно сократилось, что также способствует удорожанию", - объясняют аналитики.

Они добавляют, что даже после подорожания капуста в Украине стоит в среднем на 33% дешевле, чем в конце февраля 2023 года.

При этом эксперты не исключают, что фермеры будут и дальше предпринимать попытки повысить цены, поскольку запасы качественной белокочанной капусты в хранилищах местных хозяйств продолжают сокращаться.

Цены на овощи борщового набора в Украине

На украинском рынке наблюдается тенденция к повышению цен на столовую свекла. Украинские хозяйства отгружают свеклу по 12-16 грн/кг, что в среднем на 17% дороже недели ранее.

В то же время на украинском рынке снижаются цены на морковь из-за того, что фермеры активно распродают запасы данной продукции из хранилищ. Отгрузка этой продукции сегодня ведется уже по 7-10 грн/кг.

Впервые с начала 2024 года в Украине начали снижаться цены на лук – репчатый продают от 8 до 14 грн за килограмм.

Также после резкого подорожания в Украине подешевел картофель. Качественный картофель сейчас продают по 14-20 грн/кг.