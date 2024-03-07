Українські аграрії прогнозують дефіцит насіннєвої картоплі

Українські фермери стикаються з можливим браком якісної насіннєвої картоплі. Через ряд факторів, цей дефіцит може тривати до трьох років.

Про це пише SEEDS.

За словами Миколи Гордійчука, директора ТОВ Агріко Україна, що є одним з лідерів на ринку імпортної насіннєвої картоплі, обмеження на кордонах України ускладнюють поставки з західної Європи, які зазвичай відбуваються у весняні місяці.

Враховуючи ситуацію, існує невизначеність щодо наявності достатньої кількості імпортного насіння перед посадковим сезоном, що ставить під загрозу плани щодо вирощування картоплі високої репродукції в країні.

"У реєстрі сортів насіння України половина картопляних сортів належить закордонним оригінаторам. Якщо казати про фактичну кількість картоплі на полях, то 20–30% становить картопля української селекції й відповідно 70–80% – іноземної, яка здебільшого походить з Німеччини та Нідерландів, частково – з Польщі та Франції", – зазначає Гордійчук.

Він зазначив, що існують сумніви стосовно наявності достатньої кількості насіннєвої картоплі в самій Європі, особливо після змін, спричинених пандемією COVID-19 і зростанням попиту на картоплю фрі після відновлення роботи ресторанів.

"З огляду на це, дефіцит імпортної насіннєвої картоплі нам загрожує і наступного року, а може й надалі. До цього потрібно бути готовим. Я пропоную мислити позитивно: давайте сподіватися, що нестача імпортного товару дасть стимул для розвитку насінництва всередині країни", - каже він.

В Україні значна частина сортів картоплі має іноземне походження, особливо з Німеччини та Нідерландів, що підкреслює залежність від імпортного посадкового матеріалу.

Через дефіцит в Україні знову дорожчає картопля

На українському ринку картоплі спостерігається дефіцит якісної продукції. Тому цей овоч наразі реалізується у середньому на 14% дорожче, ніж в перші дні лютого.

Оптові компанії та роздрібні мережі все частіше стикаються з проблемою закупівлі необхідних обсягів якісної картоплі.

Така ситуація дає змогу фермерам впевнено підвищувати ціни на картоплю високої якості.

За даними аналітиків, наразі картопля в Україні вже коштує в середньому у 2,8 раза дорожче, ніж на початку березня 2023 року.