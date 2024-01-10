На фоне ценовых рекордов Украина начала импортировать картофель из Польши

С 4 января 2024 года в Украину начали поступать крупные партии картофеля из Польши, а также из Литвы и Латвии, которые измеряются сотнями тонн.

Об этом сообщает EastFruit.

Как отмечают аналитики, в Украине ускоряются темпы роста цен на картофель, что привело к оптовым поставкам импортной продукции на рынок страны.

"Сейчас оптовые цены на картофель в Украине самые высокие за всю историю, как в гривне, так и в пересчете на доллары или евро. Практически за год цены выросли в 3,5-4,0 раза. При этом буквально за последние три недели оптовая цена на качественный свежий картофель в Украине взлетела на 40% и превысила уровень цен в соседних странах Евросоюза, что сделало импорт картофеля экономически целесообразным", - подчеркивает Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН ( ФАО).

В чем причина резкого удорожания картофеля

По данным аналитиков, производители преимущественно ссылаются на традиционный фактор неблагоприятных погодных условий, негативно повлиявших на качество и урожайность картофеля в Украине.

"В течение нескольких сезонов оптовые цены на картофель в Украине преимущественно не покрывали затрат на его выращивание в профессиональных хозяйствах, заставляя многих профессиональных картофелеводов экономить буквально на всем, в том числе и на качественном посевном материале. Это, в свою очередь, приводило к снижению качества продукции, что ограничивало возможности экспорта даже в страны, куда у Украины была возможность поставлять продукцию", - отмечает Ярмак.

Он объясняет, что в результате это привело к снижению объемов производства картофеля, поскольку многие мелкие производители картофеля переключились на другие культуры, в частности, на лук, морковь, капусту или свеклу.

Кроме того, как объясняет эксперт, население также снизило масштабы выращивания. Это вместе с неблагоприятными погодными условиями и сформировало дефицит качественного продовольственного картофеля на рынке Украины.

Какая ситуация с картофелем в ЕС

Также нельзя не отметить напряженную ситуацию на рынке картофеля Европы, что не может не влиять на рынок Украины. Правда, рынок картофеля ЕС имеет огромные отличия от рынка картофеля Украины или других стран Восточной Европы. В ЕС основная часть картофеля потребляется в виде картофеля фри, и там существует два параллельных сегмента – картофель для переработки и картофель для свежего рынка.

В настоящее время заводы по переработке картофеля испытывают острейший дефицит сырья. Аналогичная ситуация и на рынке свежего картофеля. В результате и переработчики, и супермаркеты вынуждены продолжать закупку продукции в южных странах ЕС, что поднимает цены в этих регионах.

Соответственно, если сейчас Украина начала импорт картофеля из Польши и других стран ЕС, потому что цены там сейчас ниже, то, по всей вероятности, в ближайшее время цены на картофель в Польше также пойдут вверх. Это приведет к необходимости увеличивать оптовые цены на продукцию и в Украине, чтобы импорт и далее имел смысл.

Что будет с ценами на картофель

По мнению аналитиков, сейчас перспективы обновления ценовых рекордов на картофель весной 2024 года кажутся весьма реальными.

Более того, фермеры, занимающиеся выращиванием раннего картофеля, вполне могут неплохо заработать.

"Однако нельзя забывать и о том, что картофель в Украине – это преимущественно гарнир к основному блюду. Поэтому его могут заменить крупы, макаронные изделия, рис и овощи. Поэтому столь же крутых "ценовых виражей" как по луку, возможно, ждать не стоит", - прогнозируют аналитики.

Заметим, за первую неделю 2024 года картофель в Украине подорожал на 11%. Сейчас украинские производители предлагают картофель оптом по цене 15-20 грн/кг. В супермаркетах цена на овощи держится в пределах 25-32 грн.

Источник фото: ua.depositphotos.com