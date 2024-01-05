Затруднения с поставкой огурцов из Турции привели к повышению цен на этот овощ в Украине

Повышение цен на огурцы в Турции, значительное увеличение спроса на тепличные огурцы в Украине, а также уменьшение их предложения способствуют росту цен на эту продукцию.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Пока только несколько украинских комбинатов реализуют огурцы. Основную часть этой продукции на украинском рынке составляют импортные огурцы из Турции.

На сегодняшний день продавцы предлагают к продаже огурец тепличный по 90-135 грн/кг ($2,37-3,55/кг), что в среднем на 17% дороже, чем неделей ранее.

Повышение цен на тепличные огурцы в большинстве своем объясняется ростом стоимости этой продукции в самой Турции, которая традиционно является главным поставщиком тепличных овощей в Украину в течение зимнего периода. Однако на текущей неделе импортные огурцы поступали на внутренний рынок ограниченными партиями, к тому же многие оптовые компании отказываются от сотрудничества с импортным огурцом из-за его низкого качества.

Отметим, что на сегодняшний день тепличный огурец на украинском рынке продается в среднем на 70% дороже, чем в начале января 2023 года. Однако многие участники рынка считают, что такой рост цен в данном сегменте является временным явлением. Они не исключают, что в ближайшее время ситуация с ценами на тепличные огурцы стабилизируется после возобновления поставок турецкой продукции на украинский рынок.

Цены на овощи в Украине

В последние недели в Украине наблюдался значительный рост цен на овощи. Так, ценовые рекорды уже установили помидоры, лук, морковь и капуста. Что касается картофеля, то этот популярный среди украинцев овощ устанавливает ценовые рекорды неделю за неделей – с начала 2024 года картофель в Украине подорожал уже на 11%.

Среди причин удорожания эксперты отмечают рост спроса на эти овощи на фоне сокращения предложения. Кроме того, некоторые крупные хозяйства продолжают ограничивать продажи качественной продукции, рассчитывая на дальнейший рост цен.

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