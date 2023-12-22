В Украине перед праздниками продолжают расти цены на морковь

Цены на морковь в Украине начали расти с начала декабря 2023 года. Активность торговли в последние две недели лишь усугубила положительные ценовые тенденции, которые уже были установлены в этом сегменте рынка.

Об этом сообщили аналитики EastFruit.

Сейчас украинские производители уже отгружают качественную морковь в диапазоне 11-15 грн/кг ($0,29-0,40/кг). В среднем это на 10% дороже, чем в конце минувшей отчетной недели. Однако отраслевые эксперты отмечают, что рост цен наблюдается только в категории моркови высокого качества, закупаемой для дальнейшего хранения.

Как объясняют участники рынка, основным фактором роста цен на морковь стал большой спрос на эту продукцию перед новогодними праздниками. Оптовые компании и розничные сети активно формируют запасы этого корнеплода и готовы рассматривать возможность повышения закупочных цен, но исключительно высококачественной продукции.

Важно отметить, что, несмотря на повышение цен на морковь, эта продукция на украинском рынке остается в среднем на 25% дешевле, чем в тот же период 2022 года. Эксперты проекта EastFruit не исключают возможности дальнейшего роста цен на морковь высокого качества в ближайшем будущем из-за постепенного уменьшения объемов этой продукции в хранилищах местных производителей.

Рост цен на овощи в Украине

В канун новогодних праздников в Украине наблюдается активный рост цен на овощи. В частности, цены на помидоры вышли на новые рекордные отметки. На сегодняшний день импортные томаты турецкого производства поступают в продажу по 80-90 грн/кг, что в среднем на 21% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Также в Украине ощутимо подорожал лук. Основной причиной роста цен стало снижение предложения продукции низкого качества, в то время как качественную продукцию производители пытались закладывать на хранение, не без основания ожидая, что цены на нее будут расти.

Из-за увеличения спроса произошел рост цен и на картофель – этот популярный среди украинцев овощ поступает на рынок по 12-16 грн/кг, что в среднем на 17% дороже, чем в конце ноября.

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