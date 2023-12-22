В Україні перед святами продовжують зростати ціни на моркву

Ціни на моркву в Україні почали зростати ще з початку грудня 2023 року. Активність торгівлі в останні два тижні лише посилила позитивні цінові тенденції, які вже були встановлені в цьому сегменті ринку.

Про це повідомили аналітики EastFruit.

Наразі українські виробники вже відвантажують якісну моркву в діапазоні 11-15 грн/кг ($0,29-0,40/кг). В середньому це на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого звітного тижня. Проте галузеві експерти наголошують, що зростання цін спостерігається лише в категорії моркви високої якості, яку закуповують для подальшого зберігання.

Як пояснюють учасники ринку, основним фактором зростання цін на моркву став великий попит на цю продукцію перед новорічними святами. Оптові компанії та роздрібні мережі активно формують запаси цього коренеплоду і готові розглядати можливість підвищення закупівельних цін, але виключно для високоякісної продукції.

Важливо відзначити, що не дивлячись на підвищення цін на моркву, ця продукція на українському ринку залишається в середньому на 25% дешевшою, ніж у той самий період 2022 року. Експерти проєкту EastFruit не виключають можливості подальшого зростання цін на моркву високої якості у найближчому майбутньому через поступове зменшення обсягів цієї продукції в сховищах місцевих виробників.

Зростання цін на овочі в Україні

Напередодні новорічних свят в Україні спостерігається активне зростання цін на овочі. Зокрема, ціни на помідори досягли нових рекордних позначок. На сьогоднішній день імпортні томати турецького виробництва надходять у продаж по 80-90 грн/кг, що в середньому на 21% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Також в Україні відчутно подорожчала цибуля. Основною причиною зростання цін стало зниження пропозиції продукції низької якості, тоді як якісну продукцію виробники намагалися закладати на зберігання, небезпідставно очікуючи, що ціни на неї зростатимуть.

Через збільшення попиту відбулося зростання цін і на картоплю – цей популярний серед українців овоч надходить на ринок по 12-16 грн/кг, що в середньому на 17% дорожче, ніж наприкінці листопада.

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