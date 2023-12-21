Ціни на помідори в Україні досягли нових рекордних позначок: яка вартість

Помітне підвищення попиту на тепличні помідори напередодні новорічних свят провокує активне зростання цін на продукцію на українському ринку.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Так, згідно з даними щоденного моніторингу проекту, на сьогоднішній день імпортні томати виробництва Туреччина надходять у продаж по 80-90 грн/кг, що в середньому на 21% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

При цьому аналітики наголошують, що на даний момент основну частку пропозиції на українському ринку становлять саме імпортні помідори виробництва Туреччини.

"У той же час, за рахунок імпортної продукції не вдавалося повністю задовольнити попит, що сформувався. У результаті продавці отримали можливість і надалі підвищувати відпускні ціни на існуючі партії продукції", - зауважують аналітики.

Вони додають, що на сьогоднішній день імпортні помідори в Україні вже продаються в середньому на 32% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. А якщо розглядати п'ятирічну динаміку, то нинішнього сезону оптові ціни на помідори досягли нових рекордних позначок.

"Що стосується найближчих перспектив розвитку ситуації, то більшість учасників ринку не виключають можливості та подальшого зростання цін на тепличні овочі, як мінімум до того моменту, поки пропозиція повністю її покриє всі купівельні потреби в даному сегменті", - прогнозують аналітики.

Ціни на овочі в Україні

В Україні стрімко дорожчає цибуля. Основною причиною зростання цін стало зниження пропозиції продукції низької якості, тоді як якісну продукцію виробники намагалися закладати на зберігання, небезпідставно очікуючи, що ціни на неї зростатимуть.

В Україні також дорожчає картопля. Збільшення попиту дозволило українським фермерам вкотре підвищити ціни на цей овоч. На сьогоднішній день картопля надходить на ринок по 12-16 грн/кг, що в середньому на 17% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Крім того, на ринку білокачанної капусти в Україні спостерігається тенденція до підвищення цін. Вартість цього овочу зросла на 17%. Наразі українські фермери пропонують капусту до продажу за 8-12 грн/кг.

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