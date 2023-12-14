В Україні значно подорожчала морква: які ціни

Підвищений попит у сегменті якісної моркви на українському ринку спричинив чергове подорожчання цієї продукції. Наразі фермери продають цей овоч по 10-14 грн/кг, що в середньому на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

За словами експертів, причиною збільшення попиту на моркву виробники називають активізацію закупівельної діяльності з боку великих оптових компаній та роздрібних мереж напередодні Нового року, а також завершення реалізації цього коренеплоду з необладнаних сховищ.

На даний момент відвантаження моркви з місцевих господарств здійснюються по 10-14 грн/кг, що в середньому на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

"За словами гравців ринку, зростанню цін сприяє помітне підвищення торговельної активності у сегменті якісної моркви. Повідомляють, що більшість господарств призупинили продаж цього коренеплоду в очікуванні ще більшого зростання цін і заклали основний обсяг врожаю на зберігання. До реалізації вони пропонують лише надлишки, внаслідок чого пропозиція на ринку дещо обмежена", - зауважують аналітики.

Вони додають, що на даний момент морква в Україні все ж таки надходить у продаж у середньому на 31% дешевше, ніж в аналогічний торішній період.

"Однак при цьому учасники ринку не виключають, що тенденція зростання цін може бути тимчасовим явищем. На їхню думку, подальше подорожчання може мотивувати фермерів розпочати розпродаж моркви зі сховищ, що призведе до збільшення постачання і, як наслідок, до зниження цін", - прогнозують аналітики.

Ціни на овочі борщового набору в Україні

В Україні стрімко дорожчає цибуля. За тиждень цей овоч здорожчав в середньому на 20%. Основною причиною зростання цін стало зниження пропозиції продукції низької якості, тоді як якісну продукцію виробники намагалися закладати на зберігання, небезпідставно очікуючи, що ціни на неї зростатимуть.

В Україні також дорожчає картопля. Збільшення попиту дозволило українським фермерам вкотре підвищити ціни на цей овоч. На сьогоднішній день картопля надходить на ринок по 12-16 грн/кг, що в середньому на 17% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Крім того, на ринку білокачанної капусти в Україні спостерігається тенденція до підвищення цін. Лише за тиждень вартість цього овочу зросла на 17%. Наразі українські фермери пропонують капусту до продажу за 8-12 грн/кг.

Натомість на українському ринку столового буряка відзначається тенденція зниження цін. Цей овоч борщового набору вже коштує нижче торішнього рівня. Сьогодні фермери продають буряк за 5-8 грн/кг.