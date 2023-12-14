В Украине значительно подорожала морковь: какие цены

Повышенный спрос в сегменте качественной моркови на украинском рынке вызвал очередное подорожание этой продукции. Сейчас фермеры продают этот овощ по 10-14 грн/кг, что в среднем на 20% дороже, чем в конце прошлой недели.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По словам экспертов, причиной увеличения спроса на морковь производители называют активизацию закупочной деятельности со стороны крупных оптовых компаний и розничных сетей в канун Нового года, а также завершение реализации этого корнеплода из необорудованных хранилищ.

На данный момент отгрузки моркови из местных хозяйств производятся по 10-14 грн/кг, что в среднем на 20% дороже, чем в конце прошлой недели.

По словам игроков рынка, росту цен способствует заметное повышение торговой активности в сегменте качественной моркови. Сообщают, что большинство хозяйств приостановили продажу этого корнеплода в ожидании еще большего роста цен и заложили основной объем урожая на хранение. предложение на рынке несколько ограничено", - отмечают аналитики.

Они добавляют, что сейчас морковь в Украине все же поступает в продажу в среднем на 31% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

"Однако при этом участники рынка не исключают, что тенденция роста цен может быть временным явлением. По их мнению, дальнейшее подорожание может мотивировать фермеров начать распродажу моркови из хранилищ, что приведет к увеличению поставок и, как следствие, к снижению цен", - прогнозируют аналитики

Цены на овощи борщового набора в Украине.

В Украине стремительно дорожает лук. Через неделю этот овощ подорожал в среднем на 20%. Основной причиной роста цен стало снижение предложения продукции низкого качества, в то время как качественную продукцию производители пытались закладывать на хранение, не без основания ожидая, что цены на нее будут расти.

В Украине также дорожает картофель. Увеличение спроса позволило украинским фермерам в очередной раз повысить цены на этот овощ. На сегодняшний день картофель поступает на рынок по 12-16 грн/кг, что в среднем на 17% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Кроме того, на рынке белокочанной капусты в Украине наблюдается тенденция повышения цен. Только за неделю стоимость этого овоща выросла на 17%. Пока украинские фермеры предлагают капусту к продаже за 8-12 грн/кг.

На украинском рынке столовой свеклы отмечается тенденция снижения цен. Этот овощ борщового набора уже стоит ниже прошлогоднего уровня. Сегодня фермеры продают свеклу по 5-8 грн/кг.