Турецкие фрукты и овощи набирают популярность в Украине, вытесняя европейские

Украинские импортеры усилили поставки продуктов питания из Турции из-за ограничений на польской границе.

Об этом рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович.

По ее словам, участники рынка в поисках альтернативных путей поставки через заблокированную польскую границу обратили свое внимание на импорт из Турции через Болгарию, Румынию и Молдову.

"Для европейских производителей это особенно критично в предпраздничное время, когда спрос на товары значительно растет, а производители недополучают средства. В то же время турецкие товары, в том числе цитрусовые, помидоры, огурцы, кабачки и баклажаны, уже занимают на нашем рынке долю почти в 40%. Если говорить о цитрусовых отдельно, их доля составляет почти 60%. Турецкие товары сейчас мощно вошли на украинский рынок. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля турецких овощей и фруктов на украинском рынке выросла уже на 15-18%", — пояснила эксперт.

Она также отметила, что продукция из Турции имеет дополнительные преимущества из-за своей доступности по цене, характерным вкусовым свойствам и высокого качества.

"Несмотря на ситуацию на границе, рыночные операторы продолжают импортировать итальянские, испанские и другие европейские товары, хотя и с некоторой задержкой и по более высоким ценам из-за роста расходов на логистику. Также влияние на ситуацию имеют смещенные календарные праздники. В целом эта ситуация свидетельствует о том, что операторы рынка быстро адаптируются к изменениям условий, оперативно ищут альтернативные решения и предотвращают возможный дефицит на рынке", — подытожила Татьяна Попович.

Напомним, в Украине за последние недели значительно выросли цены на мандарины турецкого производства. Подорожание вышло приблизительно на 30%. Как объяснили аналитики EastFruit, это произошло из-за роста стоимости транспортировки продукции и из-за дождей в турецком регионе Мерсин. Погода привела к задержкам в сборе и отгрузке этих фруктов, а также повлияла на цены.

В I полугодии 2023 года Турция вошла в ТОП-10 главных поставщиков сельскохозяйственной продукции на украинский рынок с объемом импорта $ 297 млн.