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В Украине значительно выросли цены на мандарины из Турции: какие причины подорожания
За последние недели в Украине произошел существенный скачок цен на мандарины турецкого производства – в среднем на 30%. По данным аналитиков EastFruit, это произошло из-за роста стоимости транспортировки продукции и из-за дождей в турецком регионе Мерсин. Погода привела к задержкам в сборе и отгрузке этих фруктов, а также повлияла на цены.
Международный эксперт по плодоовощной торговле Федор Рыбалко рассказал, что в настоящее время садоводы Турции реализуют мандарины по цене $0,30-0,35/кг. Готовые к экспорту мандарины продаются по $0,55/кг. Однако невозможно исключить дальнейшее увеличение стоимости этих фруктов.
Поскольку Турция является главным мировым экспортером мандаринов, эта ситуация не могла не отразиться на ценах в регионе. В странах Восточной Европы в последние недели цены на свежие мандарины значительно повысились. Наибольший рост зафиксирован в Украине – в среднем на 30%. В Молдове в последние две недели цены на мандарины выросли на 11%.
Напомним, по сравнению с декабрем 2022 года в 2023 году стоимость фруктовой корзины в Украине выросла на 24%. В состав фруктовой корзины входят яблоко, банан, мандарин, апельсин и столовый виноград.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Что происходит с поставками и ценами на мандарины в мире
Основными рынками для сбыта турецких мандаринов являются Россия, Ирак и Украина. Поставки этих фруктов из Турции в страны ЕС достаточно ограничены, а наибольшие объемы наблюдаются в Румынии и Польше.
В Центральной Азии цены на мандарины показывают негативную тенденцию и существенно ниже по сравнению с Восточной Европой. Это связано с активной экспансией Пакистана на этом рынке, который предлагает свой товар по значительно меньшей цене, что позволяет вытеснять конкурентов, таких как Китай и Турция.