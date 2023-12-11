В Україні значно зросли ціни на мандарини з Туреччини: які причини подорожчання

За останні тижні в Україні відбувся суттєвий скачок цін на мандарини турецького виробництва – в середньому на 30%. За даними аналітиків EastFruit, це відбулося через зростання вартості транспортування продукції та через дощі в турецькому регіоні Мерсін. Погода призвела до затримок у збиранні та відвантаженні цих фруктів, а також вплинула на ціни.

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Міжнародний експерт з плодоовочевої торгівлі Федір Рибалко розповів, що наразі садівники Туреччини реалізують мандарини за ціною $0,30-0,35/кг. Готові до експорту мандарини продаються вже по $0,55/кг. Проте неможливо виключити подальше збільшення вартості цих фруктів.

Оскільки Туреччина є головним світовим експортером мандаринів, ця ситуація не могла не вплинути на ціни в регіоні. У країнах Східної Європи за останні тижні ціни на свіжі мандарини значно підвищилися. Найбільше зростання зафіксовано в Україні – в середньому на 30%. У Молдові за останні два тижні ціни на мандарини зросли на 11%.

Нагадаємо, у порівнянні із груднем 2022 року, у 2023 році вартість фруктового кошика в Україні зросла на 24%. У склад фруктового кошика входять яблуко, банан, мандарин, апельсин і столовий виноград.

Що відбувається з поставками і цінами на мандарини у світі

Основними ринками для збуту турецьких мандаринів є Росія, Ірак і Україна. Поставки цих фруктів з Туреччини в країни ЄС є досить обмеженими, а найбільші обсяги спостерігаються в Румунії і Польщі.

У Центральній Азії ціни на мандарини показують негативну тенденцію та істотно нижчі порівняно зі Східною Європою. Це пов’язано із активною експансією Пакистану на цьому ринку, який пропонує свій товар за значно меншою ціною, що дозволяє їм витісняти конкурентів, таких як Китай і Туреччина.