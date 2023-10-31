В Україні дешевшають яблука, але не всі: яка вартість

Після стрімкого подорожчання відпускних цін на яблуко в Україні знову почали знижуватися.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що при цьому негативний ціновий тренд відстежується в основному в сегменті продукції, яку фермери не закладають у сховища через низьку якість даних фруктів.

Які ціни на яблука

З початку поточного тижня мінімальні ціни на яблука опустилися до 8 грн/кг. При цьому на яблука вищої якості фермерам вдалося утримати ціни в зафіксованому діапазоні 10-15 грн/кг.

Аутсайдерами тижня виступили такі сорти як "Джонаголд" та "Ренет Симиренко", а за вищими цінами надходять у продаж "Гала" та "Голден Делішез".

Експортне яблуко у ціні

Натомість, за даними аналітиків, українське яблуко продовжує відвантажуватися на експорт.

"Звичайно, на сьогоднішній день, це незначні обсяги, але географія країн-покупців українського яблука має всі шанси розширитися вже цього сезону, що згодом може призвести до збільшення обсягів яблука, що експортується. Багато залежатиме і від вартості та можливостей логістики цього сезону", - зазначають аналітики.

Приміром, минулого сезону українське яблуко майже не було на ринках Південно-Східної Азії, але водночас активно постачалося на Близький Схід та Центральну Азію.

Здешевлення триватиме недовго

За словами експертів, на сьогоднішній день відпускні ціни на яблука в Україні фактично відповідають ціновому рівню минулого року.

"Це здешевлення - це тимчасова ситуація, оскільки з настанням холодів відпускні ціни на яблука можуть знову почати зростати", - прогнозують аналітики.

Як раніше розповідали експерти аграрного ринку у коментарі Delo.ua, ціни на яблука будуть доступними восени, проте не слід очікувати в холодний період вартості нижче 10 грн/кг, оскільки варто враховувати й витрати на електроенергію та дорогу логістику.