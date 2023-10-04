Їжа для енергії: 22 продукти, що дають заряд бадьорості та сили на цілий день

Одним із ключових факторів, що впливають на здоров'я та енергійність людини, є правильне харчування. Важливо включати в раціон продукти, що дають енергію та сили організму. У цій статті зібрані поради та перелік найбільш енергомістких продуктів.

Що дає енергію людині - вітаміни та мікроелементи

Продукти з вітамінами, мінералами та іншими елементами - це те, що дає енергію організму і насичує його. Відіграють роль у виробництві енергії, у тому числі вітаміни групи B (особливо B12 та B6), залізо, магній та калій.

У помірних кількостях кофеїн, що міститься в каві та чаї, може забезпечити тимчасовий приплив енергії.

Водночас до кави слід ставитись серйозно, упевнений британський лікар-дієтолог Джон Бріффа.

“Хоча кофеїн може підняти нашу енергію, те, що підвищується, має знижуватись. Ті, хто вживає каву на регулярній основі, може страждати від проблем, пов'язаних зі скасуванням кофеїну, однією з характерних рис яких є втома”, - попереджає лікар у колонці для The Guardian.

Крім того, існує безліч різних добавок з певним набором вітамінів та елементів, які дають сили організму. Найкраще звернутися до фахівця при складанні раціону.

Загалом медики рекомендують звернути увагу на 8 натуральних добавок, які підвищують енергію організму.

вітамін B12;

женьшень (Panax ginseng);

родіола;

йод;

коензим Q10;

ашваганда (Withania somnifera);

гліцин;

L-орнітин.

Крім того, не оминайте стороною пробіотики. Ферментовані продукти, такі як йогурт, кефір та кімчі, можуть підтримувати здоров'я кишечника, що пов'язане із самопочуттям та підвищує енергійність людини.

Однак уникайте надмірного споживання, оскільки це може призвести до збоїв.

Дієта для енергії та бадьорості організму

Добре збалансована дієта повинна містити продукти, що дають енергію. З правильним раціоном людина почуватиметься легко та бадьоро. Збалансоване харчування для енергії та насиченості організму має включати суміш вуглеводів, білків та корисних жирів.

Багаті вуглеводами продукти дають енергію організму людини, але важливо балансувати та вибирати здорову їжу. Віддавайте перевагу складним вуглеводам, таким як цільнозернові, фрукти та овочі, оскільки вони забезпечують стабільне вивільнення енергії, не викликаючи стрибків рівня цукру в крові.

Їжа, яка дає енергію, переважно включає білки, адже вони необхідні для відновлення м'язів та загальної енергії. До раціону слід включати нежирні джерела білка, такі як птиця, риба, боби і тофу.

Коли говорять про жири як про продукти для енергії та бадьорості мають на увазі саме корисні жири. Вони, наприклад, містяться в авокадо, горіхах та оливковій олії. Такі продукти в раціоні дають енергію організму та підтримують загальний стан здоров'я.

Які продукти потрібно їсти при занепаді сил

Коли людина відчуває себе погано, важливо зосередитися на продуктах, які дають багато енергії та допоможуть покращити настрій. Нутриціологи часто виділяють кілька варіантів, які відновлюють сили:

темний шоколад;

трав'яні чаї;

фрукти та овочі.

Які продукти дають силу та енергію

При формуванні раціону, слід звернути увагу на список з 22 продуктів, що підвищують енергію , які не тільки швидко нададуть сил, а й наситять організм поживними речовинами, щоб тіло залишалося здоровим і бадьорим протягом дня.

Вода

Вода – королева всіх напоїв. Якщо ваш рівень енергії недостатній, незважаючи на здоровий сон та правильні звички в їжі, швидше за все, ви не п'єте достатньої кількості води для підтримки нормальної роботи тіла. Зневоднення може викликати втому та головний біль. Визначте оптимальний для себе об'єм води на день та дотримуйтесь його.

Кава

Кава може дати поштовх вашому тілу і в найкоротший термін повернути енергію. І все це завдяки чудовій сполуці під назвою кофеїн. Кава також багата кількома важливими антиоксидантами, такими як коричнева кислота і поліфеноли, які допомагають організму відновлювати енергію, борючись з окислювальним стресом у клітинах.

Жирна риба

Лосось, тунець і сардини (також відомі як "їжа для мозку") - чудові варіанти обіду або вечері, що надають енергії. Вони є здоровим джерелом білка та вітаміну B, який відіграє вирішальну роль у перетворенні їжі в енергію.

Грецький йогурт

Грецький йогурт - це енергетичний напій, який складається з простих вуглеводів, таких як лактоза та галактоза, які при розщепленні забезпечують швидку енергію. У ньому також міститься багато корисних білків, які сприяють поліпшенню метаболізму. Крім того, цей напій є відмінним джерелом кальцію та вітамінів групи В.

Едамамі

Едамамі - зелені боби, які сьогодні здобули велику популярність, як джерело білка, особливо серед веганів. Ця корисна для здоров'я закуска з низьким вмістом калорій, але з високим вмістом вуглеводів, клітковини, фолієвої кислоти, марганцю, вітамінів та мінералів. Ця комбінація регулює рівень цукру в крові та допомагає зберігати високий рівень енергії на тривалий час.

Цільнозерновий хліб

Шматок цільнозернового хліба містить близько 70 калорій, переважно у вигляді вуглеводів. Тіло починає швидко розщеплювати вуглеводи, що надає вам миттєвий імпульс. Але бонус у тому, що такий хліб – це складні вуглеводи, що дозволяє енергії вивільнятися повільно та стабільно.

Авокадо

Авокадо - продукт з високим вмістом жирів, багатий на здорову клітковину, потужні антиоксиданти і вітаміни групи B. Високий рівень жирних кислот, що містяться в авокадо, сприяє засвоєнню поживних речовин і підтримує ваш енергетичний рівень протягом дня. Вони корисні для серця, сприяють зниженню ваги та добре поєднуються з іншими інгредієнтами.

Яблука

Яблука - абсолютні чемпіони. Вони багаті вітамінами, клітковиною та вуглеводами, які є основними джерелами палива для тіла та мозку. Крім того, у яблук низький глікемічний індекс також багато антиоксидантів, які, згідно з декількома дослідженнями, можуть уповільнити процес перетравлення вуглеводів, що продовжує ефект тривалої енергії.

Шпинат

Згідно з дослідженнями, багаті на поживні речовини листові зелені овочі, такі як шпинат і капуста, містять велику кількість вітаміну К (відмінно підходить для ваших кісток), лютеїну (поліпшує зір) і, звичайно ж, заліза. Оскільки дефіцит заліза є однією з основних причин хронічної втоми, листова зелень може поповнити запаси заліза у вашому організмі і додати трохи вітаміну С для кращого засвоєння.

Темний шоколад

Темний шоколад може бути не найздоровішою їжею в цьому списку, але він точно найсмачніший. Це відмінний підсилювач енергії, особливо, якщо ви вибиратимете шоколад із вмістом какао не менше 75%.

Вівсянка

Овес – улюблена їжа багатьох відвідувачів тренажерного залу. Сила вівсянки полягає у її високому вмісті клітковини та білка, які стримують почуття голоду та підвищують рівень енергії протягом дня. Вівсянка також містить значну кількість вітамінів групи В, заліза та марганцю, які допомагають процесам виробництва енергії у вашому тілі. Щоправда, все це притаманне крупі не з пакетиків швидкого приготування.

Сухофрукти

Сушена журавлина, вишня, ягоди годжі та багато інших сухофруктів є безпосереднім джерелом енергії. Вони багаті на поживні мікроелементи, клітковину і антиоксиданти, а також вітамін D, який допомагає енергії проникати в м'язи.

Горіхи

Горіхи відомі своєю високою калорійністю, яка дає вам необхідний заряд енергії. Також вони багаті на кальцій, магній, залізо, корисні жирні кислоти та антиоксиданти.

Яйця

Яйця — один із найкращих продуктів, що дають енергію, і жоден список суперпродуктів не буде повним без них. Вони містять ключові поживні речовини, такі як фолієва кислота, тіамін та вітаміни групи B. Також у них є лейцин, який стимулює вироблення енергії в клітинах, та близько 6 г повноцінного білка, що допомагає підтримувати м'язову масу.

Банани

Банан - суперфрукт для всіх, кому потрібно підбадьоритися. У ньому міститься велика кількість калію, клітковини та вітаміну B6. Крім того, це чудове джерело складних вуглеводів, які перетравлюються повільніше, що призводить до підтримки енергії.

Солодка картопля

Якщо ви шукаєте здорове, але ситне джерело клітковини та вуглеводів, солодка картопля — це те, що вам потрібно. Велика кількість складних вуглеводів, що містяться в ньому, надовго забезпечить вас енергією та допоможе контролювати почуття голоду. Крім того, в ньому є марганцю (розщеплює поживні речовини для більш швидкого виробництва енергії) та велику кількість вітаміну А.

Коричневий рис

У цільнозерновому коричневому рисі багато вітамінів, мінералів і клітковини. Крім того, як і солодка картопля і овес, коричневий рис багатий на марганець, що дозволяє швидше і ефективніше перетворювати їжу в енергію.

Апельсини

Ці цитрусові багаті на вітамін С — потужний антиоксидант, який знижує окислювальний стрес в організмі і запобігає втомі. Дослідження також показують, що більш високий рівень вітаміну С в організмі покращує настрій та знижує ймовірність розвитку гніву, депресії та тривожності.

Зелений чай

Зелений чай - відмінне джерело кофеїну, і як психоактивне з'єднання він може підвищити рівень енергії і зробити вас більш уважними та зосередженими. Крім цього, в зеленому чаї міститься L-теанін, який уповільнює дію кофеїну та забезпечує більш плавний приплив енергії.

Мед

Цей солодкий продукт не забезпечить вас стабільною енергією надовго, але якщо вам потрібно витягти себе зі спаду на кілька хвилин – це найкращий варіант. А щоб продовжити дію меду, додайте ложку солодкого нектару до грецького йогурту, покладіть туди трохи горіхів і насолоджуйтесь смаколиками.