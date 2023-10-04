Одним из ключевых факторов, влияющих на здоровье и энергичность человека, является правильное питание. Важно включать в рацион продукты, которые дают энергию и силы организму. В этой статье собраны советы и списки из самых энергодающих продуктов.

Что дает энергию человеку - витамины и микроэлементы

Продукты с витаминами, минералами и другими элементами - это, то что дает энергию организму и насыщает его. Играют роль в производстве энергии, в том числе витамины группы B (особенно B12 и B6), железо, магний и калий.

В умеренных количествах кофеин, содержащийся в кофе и чае, может обеспечить временный прилив энергии.

При этом к кофе следует относиться серьезно, уверен британский врач-диетолог Джон Бриффа.

“Хотя кофеин может поднять нашу энергию, то, что повышается, должно снижаться. Те, кто употребляет кофе на регулярной основе, может страдать от проблем, связанных с отменой кофеина, одной из характерных особенностей которых является усталость”, - предупреждает доктор в колонке для The Guardian.

Кроме того, существует множество разных добавок с определенным набором витаминов и элементов, которые дают силы организму. Лучше всего обратиться к специалисту при составлении рациона.

В целом медики рекомендуют обратить внимание на 8 натуральных добавок, которые повышают энергию организма:

витамин B12;

женьшень (Panax ginseng);

родиола;

йод;

коэнзим Q10;

ашваганда (Withania somnifera);

глицин;

L-орнитин.

Кроме того, не обходите стороной пробиотики. Ферментированные продукты, такие как йогурт, кефир и кимчи, могут поддерживать здоровье кишечника, что связано с самочувствием и повышает энергичность человека.

Однако избегайте чрезмерного потребления, так как это может привести к сбоям.

Диета для энергии и бодрости организма

Хорошо сбалансированная диета должна содержать продукты, дающие энергию. С правильным рационом человек будет чувствовать себя легко и бодро. Сбалансированное питание для энергии и насыщенности организма должно включать смесь углеводов, белков и полезных жиров.

Богатые углеводами продукты дают энергию организму человека, но важно балансировать и выбирать здоровую пищу. Отдавайте предпочтение сложным углеводам, таким как цельнозерновые, фрукты и овощи, поскольку они обеспечивают стабильное высвобождение энергии, не вызывая скачков уровня сахара в крови.

Еда, которая дает энергию, зачастую включает белки, ведь они необходимы для восстановления мышц и общей энергии. В рацион следует включать нежирные источники белка, такие как птица, рыба, бобы и тофу.

Когда говорят о жирах как о продуктах для энергии и бодрости имеют в виду именно полезные жиры. Они, например, содержатся в авокадо, орехах и оливковом масле. Такие продукты в рационе дают энергию организму и поддерживают общее состояние здоровья.

Какие продукты нужно есть при упадке сил

Когда человек чувствуете себя плохо, важно сосредоточиться на продуктах, которые дают много энергии и помогут улучшить настроение. Нутрициологи зачастую выделяют несколько вариантов, которые восстанавливают силы:

темный шоколад;

травяные чаи;

фрукты и овощи.

Какие продукты дают силу и энергию

При формировании рациона, следует обратить внимание на список из 22 продуктов, повышающих энергию, которые не только быстро придадут сил, но и насытят организм питательными веществами, чтобы тело оставалось здоровым и бодрым в течение всего дня.

Вода

Вода — королева всех напитков. Если ваш уровень энергии недостаточен, несмотря на здоровый сон и правильные привычки в еде, скорее всего, вы не пьете достаточного количества воды для поддержания нормальной работы тела. Обезвоживание может вызвать усталость и головные боли. Определите оптимальный для себя объем воды в день и придерживайтесь его.

Кофе

Кофе может дать толчок вашему телу и в кратчайшие сроки вернуть вам энергию. И все это благодаря чудесному соединению под названием кофеин. Кофе также богат несколькими важными антиоксидантами, такими как коричная кислота и полифенолы, которые помогают организму восстанавливать энергию, борясь с окислительным стрессом в клетках.

Жирная рыба

Лосось, тунец и сардины (также известные как "пища для мозга") — отличные варианты обеда или ужина, придающие энергию. Они являются здоровым источником белка и витамина B, который играет решающую роль в преобразовании пищи в энергию.

Греческий йогурт

Греческий йогурт — это энергетический напиток, который состоит из простых углеводов, таких как лактоза и галактоза, которые при расщеплении обеспечивают быструю энергию. В нем также содержится большое количество полезных белков, которые способствуют улучшению метаболизма. Кроме того, этот напиток является отличным источником кальция и витаминов группы В.

Эдамаме

Эдамаме — зеленые бобы, которые сегодня получили большую популярность, как источник белка, особенно среди веганов. Эта полезная для здоровья закуска с низким содержанием калорий, но с высоким содержанием углеводов, клетчатки, фолиевой кислоты, марганца, витаминов и минералов. Эта комбинация регулирует уровень сахара в крови и помогает сохранять высокий уровень энергии на долгое время.

Цельнозерновой хлеб

Кусочек цельнозернового хлеба содержит около 70 калорий, в основном в виде углеводов. Тело начинает быстро расщеплять углеводы, что дает вам мгновенный импульс. Но бонус в том, что такой хлеб — это сложные углеводы, что позволяет энергии высвобождаться медленно и стабильно.

Авокадо

Авокадо — продукт высоким содержанием жиров, богатый здоровой клетчаткой, мощными антиоксидантами и витаминами группы B. Высокий уровень жирных кислот, содержащихся в авокадо, способствует усвоению питательных веществ и поддерживает ваш энергетический уровень в течение дня. Они полезны для сердца, способствуют снижению веса и хорошо сочетаются с другими ингредиентами.

Яблоки

Яблоки — абсолютные чемпионы. Они богаты витаминами, клетчаткой и углеводами, которые являются основными источниками топлива для тела и мозга. Кроме того, у яблок низкий гликемический индекс, также много антиоксидантов, которые, согласно нескольким исследованиям, могут замедлить процесс переваривания углеводов, что продлевает эффект длительной энергии.

Шпинат

Согласно исследованиям, богатые питательными веществами листовые зеленые овощи, такие как шпинат и капуста, содержат большое количество витамина К (отлично подходит для ваших костей), лютеина (улучшает зрение) и, конечно же, железа. Поскольку дефицит железа является одной из основных причин хронической усталости, листовая зелень может пополнить запасы железа в вашем организме и добавить немного витамина С для его лучшего усвоения.

Темный шоколад

Темный шоколад может быть не самой здоровой пищей в этом списке, но он точно самый вкусный. Это отличный усилитель энергии, особенно, если вы будете выбирать шоколад с содержанием какао не менее 75%.

Овсянка

Овес — любимая еда многих посетителей тренажерного зала. Сила овсянки заключается в ее высоком содержании клетчатки и белка, которые сдерживают чувство голода и повышают уровень энергии в течение дня. Овсянка также содержит значительное количество витаминов группы В, железа и марганца, которые помогают процессам производства энергии в вашем теле. Правда, все это присуще крупе не из пакетиков быстрого приготовления.

Сухофрукты

Сушеная клюква, вишня, ягоды годжи и многие другие сухофрукты являются непосредственным источником энергии. Они богаты питательными микроэлементами, клетчаткой и антиоксидантами, а также витамином D, который помогает энергии проникать в мышцы.

Орехи

Орехи известны своей высокой калорийностью, которая дает вам столь необходимый заряд энергии. Также они богаты кальцием, магнием, железом, полезными жирными кислотами и антиоксидантами.

Яйца

Яйца — один из лучших продуктов, дающих энергию, и ни один список суперпродуктов не будет полным без них. Они содержат ключевые питательные вещества, такие как фолиевая кислота, тиамин и витамины группы B. Также в них есть лейцин, который стимулирует выработку энергии в клетках, и около 6 г полноценного белка, который помогает поддерживать мышечную массу.

Бананы

Банан — суперфрукт для всех, кому нужно взбодриться. В нем содержится большое количество калия, клетчатки и витамина B6. Кроме того, это отличный источник сложных углеводов, которые перевариваются медленнее, что приводит к поддержанию энергии.

Сладкий картофель

Если вы ищете здоровый, но сытный источник клетчатки и углеводов, сладкий картофель — это то, что вам нужно. Большое количество сложных углеводов, содержащихся в нем, надолго обеспечит вас энергией и поможет контролировать чувство голода. Кроме того, в нем есть марганца (расщепляет питательные вещества для более быстрого производства энергии) и большое количество витамина А.

Коричневый рис

В цельнозерновом коричневом рисе, много витаминов, минералов и клетчатки. Кроме того, как и сладкий картофель и овес, коричневый рис богат марганцем, что позволяет быстрее и эффективнее преобразовывать пищу в энергию.

Апельсины

Эти цитрусовые богаты витамином С — мощным антиоксидантом, который снижает окислительный стресс в организме и предотвращает усталость. Исследования также показывают, что более высокий уровень витамина С в организме улучшает настроение и снижает вероятность развития гнева, депрессии и тревожности.

Зеленый чай

Зеленый чай — отличный источник кофеина, и как психоактивное соединение он может повысить уровень энергии и сделать вас более внимательными и сосредоточенными. Кроме этого, в зеленом чае содержится L-теанин, который замедляет действие кофеина и обеспечивает более плавный прилив энергии.

Мед

Этот сладкий продукт не обеспечит вас стабильной энергией надолго, но если вам нужно вытащить себя из спада на несколько минут — это лучший вариант. А чтобы продлить действие меда, добавьте ложку сладкого нектара в греческий йогурт, положите туда немного орехов и наслаждайтесь лакомством.