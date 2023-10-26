- Категорія
- Агро
- Дата публікації
-
В Україні зростають ціни на огірки: скільки вони коштують
Ціни на тепличні огірки в Україні продовжують зростати. Стрімке зростання цін на огірки пов’язане з їхньою обмеженою пропозицією в умовах підвищеного попиту.
Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.
Дефіцит огірка провокує подорожчання
За словами ключових гравців ринку, дефіцит тепличного огірка провокує чергове подорожчання в даному сегменті, оскільки пропозиція цієї продукції в місцевих комбінатах вельми обмежена.
При цьому попит на тепличні огірки залишається досить високим.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Які ціни на огірки
Сьогодні українські тепличні комбінати пропонують до продажу огірок по 63-75 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Позитивний ціновий тренд аналітики ринку пов’язують із високим попитом у цьому сегменті.
"При цьому через прохолодну погоду, що зберігається на більшій частині території країни, вибірки огірка в місцевих стаціонарних комбінатах залишаються малооб’ємними. Це дає можливість виробникам підвищувати відпускні ціни на дану продукцію практично щодня", - зауважують аналітики.
Вони зазначають, що навіть після чергового подорожчання сьогодні тепличні огірки в Україні коштують у середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці жовтня 2022 року.
"Водночас оператори ринку не відкидають, що тепличні комбінати будуть і далі робити спроби підвищувати ціни на свою продукцію за умови збереження поточних темпів збуту", - підкреслюють аналітики.
Нагадаємо, тепличні комбінати України почали підвищувати відпускні ціни на томати. На сьогодні цей овоч пропонують до продажу по 47-60 грн/кг.