В Україні зростають ціни на огірки: скільки вони коштують

Ціни на тепличні огірки в Україні продовжують зростати. Стрімке зростання цін на огірки пов’язане з їхньою обмеженою пропозицією в умовах підвищеного попиту.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Дефіцит огірка провокує подорожчання

За словами ключових гравців ринку, дефіцит тепличного огірка провокує чергове подорожчання в даному сегменті, оскільки пропозиція цієї продукції в місцевих комбінатах вельми обмежена.

При цьому попит на тепличні огірки залишається досить високим.

Які ціни на огірки

Сьогодні українські тепличні комбінати пропонують до продажу огірок по 63-75 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Позитивний ціновий тренд аналітики ринку пов’язують із високим попитом у цьому сегменті.

"При цьому через прохолодну погоду, що зберігається на більшій частині території країни, вибірки огірка в місцевих стаціонарних комбінатах залишаються малооб’ємними. Це дає можливість виробникам підвищувати відпускні ціни на дану продукцію практично щодня", - зауважують аналітики.

Вони зазначають, що навіть після чергового подорожчання сьогодні тепличні огірки в Україні коштують у середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці жовтня 2022 року.

"Водночас оператори ринку не відкидають, що тепличні комбінати будуть і далі робити спроби підвищувати ціни на свою продукцію за умови збереження поточних темпів збуту", - підкреслюють аналітики.

Нагадаємо, тепличні комбінати України почали підвищувати відпускні ціни на томати. На сьогодні цей овоч пропонують до продажу по 47-60 грн/кг.