В Украине растут цены на огурцы: сколько они стоят

Цены на тепличные огурцы в Украине продолжают расти. Стремительный рост цен на огурцы связан с их ограниченным предложением в условиях повышенного спроса.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Дефицит огурца провоцирует подорожание

По словам ключевых игроков рынка, дефицит тепличного огурца провоцирует очередное удорожание в данном сегменте, поскольку предложение этой продукции в местных комбинатах весьма ограничено.

При этом спрос на тепличные огурцы остается достаточно высоким.

Какие цены на огурцы

Сегодня украинские тепличные комбинаты предлагают к продаже огурец по 63-75 грн/кг, что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Позитивный ценовой тренд аналитики рынка связывают с высоким спросом в этом сегменте.

"При этом из-за прохладной погоды, которая сохраняется на большей части территории страны, выборки огурца в местных стационарных комбинатах остаются малообъемными. Это позволяет производителям повышать отпускные цены на данную продукцию практически ежедневно", - отмечают аналитики.

Они отмечают, что даже после очередного удорожания сегодня тепличные огурцы в Украине стоят в среднем на 10% дешевле, чем в конце октября 2022 года.

"В то же время операторы рынка не исключают, что тепличные комбинаты будут и дальше предпринимать попытки повышать цены на свою продукцию при сохранении текущих темпов сбыта", - подчеркивают аналитики.

Напомним, тепличные комбинаты Украины начали повышать отпускные цены на томаты. На сегодняшний день этот овощ предлагают к продаже по 47-60 грн/кг.