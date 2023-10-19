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Ціни на огірки в Україні підскочили: яка вартість
Ціни на огірки в Україні продовжують стрімко зростати. Сьогодні українські тепличні комбінати пропонують до продажу цей овоч по 60-70 грн/кг, що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.
Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.
Пропозиція огірків на ринку скоротилася до мінімуму
За словами учасників ринку, причин для подорожчання огірків було відразу кілька.
"По-перше, пропозиція огірків на ринку скоротилася до мінімуму через завершення поточного обігу багатьма стаціонарними комбінатами. У той самий час попит на огірки залишався досить високому рівні", - пояснюють аналітики.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Які ціни на огірки
Сьогодні українські тепличні комбінати пропонують до продажу огірок по 60-70 грн/кг, що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.
"Таке стрімке зростання цін учасники ринку аргументують досить обмеженою пропозицією тепличного огірка за умов підвищеного попиту. Вибірки у комбінатах помітно знизилися після погіршення погодних умов. Також підтримку цін надає відсутність конкуренції з боку турецької продукції", - підкреслюють аналітики.
Вони зазначають, що навіть після чергового подорожчання сьогодні тепличні огірки в Україні коштують у середньому на 10% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.
"Проте галузеві експерти не виключають, що подальше подорожчання в даному сегменті може вкрай негативно вплинути на темпи збуту тепличного огірка", - прогнозують аналітики.
Нагадаємо, після різкого зниження цін на моркву, яке спостерігалося на українському ринку минулого місяця, сьогодні відпускні ціни на ці коренеплоди знову почали стрімко підвищуватися.