Ціни на огірки в Україні підскочили: яка вартість

Ціни на огірки в Україні продовжують стрімко зростати. Сьогодні українські тепличні комбінати пропонують до продажу цей овоч по 60-70 грн/кг, що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Пропозиція огірків на ринку скоротилася до мінімуму

За словами учасників ринку, причин для подорожчання огірків було відразу кілька.

"По-перше, пропозиція огірків на ринку скоротилася до мінімуму через завершення поточного обігу багатьма стаціонарними комбінатами. У той самий час попит на огірки залишався досить високому рівні", - пояснюють аналітики.

Які ціни на огірки

Сьогодні українські тепличні комбінати пропонують до продажу огірок по 60-70 грн/кг, що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

"Таке стрімке зростання цін учасники ринку аргументують досить обмеженою пропозицією тепличного огірка за умов підвищеного попиту. Вибірки у комбінатах помітно знизилися після погіршення погодних умов. Також підтримку цін надає відсутність конкуренції з боку турецької продукції", - підкреслюють аналітики.

Вони зазначають, що навіть після чергового подорожчання сьогодні тепличні огірки в Україні коштують у середньому на 10% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Проте галузеві експерти не виключають, що подальше подорожчання в даному сегменті може вкрай негативно вплинути на темпи збуту тепличного огірка", - прогнозують аналітики.