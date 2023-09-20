Українські фермери стурбовані рекордно низькими цінами на моркву: в чому причина

Українські фермери стурбовані через складну ситуацію на ринку моркви, де ціни різко впали, повідомляють аналітики з EastFruit. За їх даними, попит на моркву в Україні знаходиться на дуже низькому рівні, що відображається на цінах.

За даними проєкту, цього року багато українських господарств збільшили площі під вирощування моркви через сприятливі погодні умови. Це призвело до швидкого зростання пропозиції на ринку, що негативно впливає на ціни.

Згідно з повідомленням, наразі морква продається лише за попередньо укладеними угодами, і фермери мають великі труднощі з продажем незаконтрактованої продукції.

У таких умовах виробники вимушені продовжувати знижувати ціни на моркву. Зараз вони продають коренеплід за 5-8 гривень за кілограм.

Минулого тижня виробники продавали моркву по 7-12 грн/кг, що в на 40% дешевше, ніж восени минулого року.

На сьогоднішній день ціни на моркву в Україні в середньому на 64% нижчі, ніж у минулому році. Фермери не очікують поліпшення ситуації, оскільки пропозиція на ринку залишається великою, і реалізувати продукцію досі не вдається через низький попит.