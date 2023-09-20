Украинские фермеры сталкиваются с рекордно низкими ценами на морковь: в чем причина

Украинские фермеры озабочены из-за сложной ситуации на рынке моркови, где цены резко упали, сообщают аналитики из EastFruit. По их данным, спрос на морковь в Украине находится на очень низком уровне, что отражается на ценах.

По данным проекта, в этом году многие украинские хозяйства увеличили площади под выращивание моркови из-за благоприятных погодных условий. Это привело к быстрому росту предложения на рынке, что негативно влияет на цены.

Согласно сообщению, морковь продается только по предварительно заключенным соглашениям, и фермеры испытывают большие трудности с продажей незаконтрактованной продукции.

В таких условиях производители вынуждены продолжать снижать цены на морковь. Сейчас они продают корнеплод по 5-8 гривен за килограмм.

На прошлой неделе производители продавали морковь по 7-12 грн/кг, что на 40% дешевле, чем осенью прошлого года.

На сегодняшний день цены на морковь в Украине в среднем на 64% ниже, чем в прошлом. Фермеры не ожидают улучшения ситуации, поскольку предложение на рынке остается большим, и реализовать продукцию до сих пор не удается из-за низкого спроса.