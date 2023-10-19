Цены на огурцы в Украине подскочили: какая стоимость

Цены на огурцы в Украине продолжают быстро расти. Сегодня украинские тепличные комбинаты предлагают к продаже этот овощ по 60-70 грн/кг, что в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой недели.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Предложение огурцов на рынке сократилось до минимума

По словам участников рынка, причин для удорожания огурцов было сразу несколько.

"Во-первых, предложение огурцов на рынке сократилось до минимума из-за завершения текущего оборота многими стационарными комбинатами. В то же время спрос на огурцы оставался на достаточно высоком уровне", - объясняют аналитики.

Какие цены на огурцы

Сегодня украинские тепличные комбинаты предлагают к продаже огурцы по 60-70 грн/кг, что в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой недели.

"Такой стремительный рост цен участники рынка аргументируют достаточно ограниченным предложением тепличного огурца при повышенном спросе. Выборки в комбинатах заметно снизились после ухудшения погодных условий. Также поддержку цен оказывает отсутствие конкуренции со стороны турецкой продукции", - подчеркивают аналитики.

Они отмечают, что даже после очередного удорожания сегодня тепличные огурцы в Украине стоят в среднем на 10% дешевле, чем за аналогичный период в прошлом году.

"Однако отраслевые эксперты не исключают, что дальнейшее подорожание в данном сегменте может крайне негативно отразиться на темпах сбыта тепличного огурца", - прогнозируют аналитики.