Украина увеличила импорт продовольствия: что и у кого покупаем

По данным Государственной службы статистики, в январе-июне 2023 года в Украину было ввезено агропродукции на 3,528 млрд дол. США. Это на 611 млн. дол. США больше чем за 6 месяцев прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

У кого покупаем

Отмечается, что основными поставщиками агропродукции в Украину традиционно выступают государства Европейского Союза. На них приходится 42% импортных поставок. За I полугодие 2023 года в этом регионе была закуплена сельхозпродукция на сумму в 1491 млн дол. США.

Значительно меньше объемы импорта из других регионов мира. За январь-июнь текущего года украинские компании закупили продовольствия у партнеров из Азии – на 596 млн дол. США (17% в общих объемах закупок), стран Латинской Америки – на 216 млн. дол. США (6%) и африканского континента – на 130 млн дол. США (4%).

ТОП-10 главных поставщиков сельскохозяйственной продукции на украинский рынок :

Польша (398 млн долл. США)

Турция (297 млн долл. США)

Германия (212 млн долл. США)

Франция (136 млн долл. США

Италия (128 млн долл. США)

США (120 млн долл. США)

Норвегия (118 млн долл. США)

Нидерланды (114 млн долл. США)

Китай (90 млн долл. США)

Испания (84 млн долл. США).

Сообщается, что суммарно эти 10 стран обеспечивают около 48% стоимости отечественного аграрного импорта.

Какие продукты импортируем

"Товарная структура импорта продовольственной продукции в Украину в целом остается неизменной. Вместе с тем характерным признаком 2022-2023 годов в ней стало появление среди основных импортированных продуктов овощных культур. Также фиксировался рост стоимости закупок за границей всех ключевых групп продовольствия", - подчеркивают в Институте аграрной экономики

Традиционно наибольшая доля импорта зарубежных продуктов питания приходится на рыбу, ракообразные и моллюски. Объемы их закупок увеличились против соответствующего периода в прошлом году на 41%. В структуре импорта продукции этой товарной группы, которая за 6 месяцев текущего года составила 384 млн дол. США преобладает мороженая рыба. Ее закупили на 194 млн долларов. США. Это на 30% превышает показатель в 150 млн дол. США за соответствующий период 2022 года

Импорт плодов – в основном, цитрусовых и бананов, а также других фруктов, орехов – в I полугодии 2023 составил 375 млн дол. США, что на четверть превысило стоимость закупок за аналогичный период в предыдущем году.

Алкогольных и безалкогольных напитков закупили на 332 млн. дол. США – более чем в два раза больше, чем в прошлом. При этом львиная доля импорта сформирована за счет вин, пива, крепких спиртосодержащих напитков – 272 млн дол. США (+231%).

Семена и плоды масличных культур за январь-июнь 2023 года импортировали на 284 млн дол. США. Это на 26% превысило закупку продукции данной группы в январе-июне 2022 года. Особенно в этой группе выделяются семена подсолнечника, которые прибавили в стоимости 9% и были приобретены в сумме 178 млн дол. США.

Стоимость закупок овощей из-за границы выросла на 20% и составила 275 млн дол. США. Основной акцент украинские импортеры сделали на закупке помидоров, лука, капусты, огурцов – продуктов, собственное предложение которых оказалось недостаточным.

Объем поставок в Украину табачных изделий за этот период составил 246 млн дол. США, прибавив в стоимости 71%.

Различные пищевые продукты, в том числе экстракты, концентраты, готовые соусы и т.д., закуплены за рубежом на 221 млн дол. США, что на 20% превысило показатель I полугодия прошлого года по данной группе.

Совокупно эти продукты образуют 60% стоимости отечественного импорта сельхозпродукции, заключают в Институте аграрной экономики.

Отметим, Украина ослабила запрет на импорт польских яиц и курятины.

Источник фото: ua.depositphotos.com