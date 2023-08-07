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Украина увеличила импорт продовольствия: что и у кого покупаем
По данным Государственной службы статистики, в январе-июне 2023 года в Украину было ввезено агропродукции на 3,528 млрд дол. США. Это на 611 млн. дол. США больше чем за 6 месяцев прошлого года.
Об этом сообщает пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".
У кого покупаем
Отмечается, что основными поставщиками агропродукции в Украину традиционно выступают государства Европейского Союза. На них приходится 42% импортных поставок. За I полугодие 2023 года в этом регионе была закуплена сельхозпродукция на сумму в 1491 млн дол. США.
Значительно меньше объемы импорта из других регионов мира. За январь-июнь текущего года украинские компании закупили продовольствия у партнеров из Азии – на 596 млн дол. США (17% в общих объемах закупок), стран Латинской Америки – на 216 млн. дол. США (6%) и африканского континента – на 130 млн дол. США (4%).Подписывайтесь на наш YouTube канал
ТОП-10 главных поставщиков сельскохозяйственной продукции на украинский рынок :
- Польша (398 млн долл. США)
- Турция (297 млн долл. США)
- Германия (212 млн долл. США)
- Франция (136 млн долл. США
- Италия (128 млн долл. США)
- США (120 млн долл. США)
- Норвегия (118 млн долл. США)
- Нидерланды (114 млн долл. США)
- Китай (90 млн долл. США)
- Испания (84 млн долл. США).
Сообщается, что суммарно эти 10 стран обеспечивают около 48% стоимости отечественного аграрного импорта.
Какие продукты импортируем
"Товарная структура импорта продовольственной продукции в Украину в целом остается неизменной. Вместе с тем характерным признаком 2022-2023 годов в ней стало появление среди основных импортированных продуктов овощных культур. Также фиксировался рост стоимости закупок за границей всех ключевых групп продовольствия", - подчеркивают в Институте аграрной экономики
Традиционно наибольшая доля импорта зарубежных продуктов питания приходится на рыбу, ракообразные и моллюски. Объемы их закупок увеличились против соответствующего периода в прошлом году на 41%. В структуре импорта продукции этой товарной группы, которая за 6 месяцев текущего года составила 384 млн дол. США преобладает мороженая рыба. Ее закупили на 194 млн долларов. США. Это на 30% превышает показатель в 150 млн дол. США за соответствующий период 2022 года
Импорт плодов – в основном, цитрусовых и бананов, а также других фруктов, орехов – в I полугодии 2023 составил 375 млн дол. США, что на четверть превысило стоимость закупок за аналогичный период в предыдущем году.
Алкогольных и безалкогольных напитков закупили на 332 млн. дол. США – более чем в два раза больше, чем в прошлом. При этом львиная доля импорта сформирована за счет вин, пива, крепких спиртосодержащих напитков – 272 млн дол. США (+231%).
Семена и плоды масличных культур за январь-июнь 2023 года импортировали на 284 млн дол. США. Это на 26% превысило закупку продукции данной группы в январе-июне 2022 года. Особенно в этой группе выделяются семена подсолнечника, которые прибавили в стоимости 9% и были приобретены в сумме 178 млн дол. США.
Стоимость закупок овощей из-за границы выросла на 20% и составила 275 млн дол. США. Основной акцент украинские импортеры сделали на закупке помидоров, лука, капусты, огурцов – продуктов, собственное предложение которых оказалось недостаточным.
Объем поставок в Украину табачных изделий за этот период составил 246 млн дол. США, прибавив в стоимости 71%.
Различные пищевые продукты, в том числе экстракты, концентраты, готовые соусы и т.д., закуплены за рубежом на 221 млн дол. США, что на 20% превысило показатель I полугодия прошлого года по данной группе.
Совокупно эти продукты образуют 60% стоимости отечественного импорта сельхозпродукции, заключают в Институте аграрной экономики.
Отметим, Украина ослабила запрет на импорт польских яиц и курятины.
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