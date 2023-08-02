В июле экспорт подсолнечного масла превзошел ожидания

Согласно предварительным данным таможенной статистики, украинский экспорт подсолнечного масла в июле превысил 500 тыс. тонн, что значительно превысило ожидания, которые базировались на существенном сокращении запасов подсолнечника в Украине.

Об этом пишет Share UA Potential.

Этот показатель превысил также объем экспорта за предыдущие два месяца: в июне Украина экспортировала 476 тыс. тонн, а в мае – 453 тыс. тонн.

Издание пишет, что в целом, с начала сезона 2022/23 украинский экспорт подсолнечного масла составил почти 5.2 млн. тонн (по сравнению с 4.1 млн. тонн за аналогичный период прошлого сезона).

При этом экспорт масла в текущем сезоне уже превысил предварительную оценку, которая составила 5 млн тонн. Еще в феврале-марте ожидалось, что общий экспорт масла в текущем сезоне составит 4.5 млн. тонн, тогдашняя оценка USDA была 3.9 млн. тонн.

Издание пишет, что согласно финальным официальным данным, обнародованным Укрстатом, общий урожай подсолнечника в Украине в 2022 году составил 11.3 млн тонн, что превысило предварительную оценку в 10.4 млн тонн. Эта недооценка урожая была одной из основных причин недооценки экспорта в феврале-марте.

Заметим, экспорт подсолнечного масла только через порт Рени в 2022 году вырос в 1800 раз – до 508 тыс. тонн в 2022 году с 0,28 тыс. тонн в 2021 году. В свою очередь, за 4 месяца 2023 года объемы экспорта подсолнечного масла через этот порт составили почти 250 тыс. тонн или половину от объемов предыдущего года.

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