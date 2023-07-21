Молдова предоставила Украине скидки на транзит подсолнечного масла

Украинские экспортеры получили дополнительные скидки на транзитные перевозки масла через Молдову.

Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

Украинские экспортеры, транспортирующие подсолнечное масло железнодорожным транспортом через Молдову в дунайские порты Рени, Джурджулешт, Галац получили скидку в 39%.

В скором времени на сайте железной дороги Молдовы появится соответствующая информация. В Минагрополитики отмечают, что отложенная скидка предоставляется при условии выполнения месячного объема перевозки растительных масличных в 30 000 тонн.

Таких договоренностей достигли в результате переговоров министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского с молдавским коллегой Владимиром Болем при непосредственном участии украинской и молдавской железных дорог.

Напомним, недавно железная дорога Молдовы также предоставила скидку в 27% на транзитную перевозку украинских сельскохозяйственных товаров через свою территорию в порты Рени, Джурджулешты и Галац.

Киев и Кишинев также договорились о безостановочном проезде грузовых поездов между пунктами пропуска "Фрикацей - Этулия" и "Рени - Джуржулешть" в обоих направлениях, если они будут следовать между Украиной и Украиной или Румынией или между Молдовой и Молдовой или Румынией.

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