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Категория
Агро
Дата публикации

Молдова предоставила Украине скидки на транзит подсолнечного масла

подсолнечное масло, экспорт, транзит через молдову
Украина договорилась с Молдовой о скидке на транзит подсолнечного масла. Фото: ua.depositphotos.com

Украинские экспортеры получили дополнительные скидки на транзитные перевозки масла через Молдову.

Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

Украинские экспортеры, транспортирующие подсолнечное масло железнодорожным транспортом через Молдову в дунайские порты Рени, Джурджулешт, Галац получили скидку в 39%.

В скором времени на сайте железной дороги Молдовы появится соответствующая информация. В Минагрополитики отмечают, что отложенная скидка предоставляется при условии выполнения месячного объема перевозки растительных масличных в 30 000 тонн.

Таких договоренностей достигли в результате переговоров министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского с молдавским коллегой Владимиром Болем при непосредственном участии украинской и молдавской железных дорог.

Напомним, недавно железная дорога Молдовы также предоставила скидку в 27% на транзитную перевозку украинских сельскохозяйственных товаров через свою территорию в порты Рени, Джурджулешты и Галац.

Киев и Кишинев также договорились о безостановочном проезде грузовых поездов между пунктами пропуска "Фрикацей - Этулия" и "Рени - Джуржулешть" в обоих направлениях, если они будут следовать между Украиной и Украиной или Румынией или между Молдовой и Молдовой или Румынией.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Вита Молодан