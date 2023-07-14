В Молдове снизили тарифы на транзитные перевозки украинской агропродукции

Железная дорога Республики Молдова предоставила скидку у 27% на транзитную перевозку украинских сельскохозяйственных товаров через свою территорию в порты Рени, Джурджулешты и Галац.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики.

Новые тарифы начнут действовать с 15 июля 2023г.

В Министерстве подчеркивают, что согласно новым тарифным условиям на транзитные грузы скидка будет применяться к базовым тарифам при условии, что объемы перевозок выполняются всеми экспедиторскими компаниями.

Для пересчета тарифов нужно либо выполнить установленный в течение месяца объем перевозок, либо, в противном случае, среднемесячный объем перевозок за последние три месяца должен быть не меньше установленного ежемесячного объема.

Отметим, что Украина и Молдова уже договорились о безостановочном проезде грузовых поездов между пунктами пропуска "Фрикацей - Этулия" и "Рени - Джуржулешть" в обоих направлениях, если они будут следовать между Украиной и Украиной или Румынией или между Молдовой и Молдовой или Румынией.

Напомним, что 24 марта Кабинет министров Украины одобрил протокол об изменениях указанного соглашения с Молдовой, что позволило использование Украиной в грузовом сообщении железной дороги, которая идет по территории Молдовы из города Басарабяска в украинский город Рени.