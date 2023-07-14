У Молдові знизили тарифи на транзитні перевезення української агропродукції

Залізниця Республіки Молдова надала знижку у 27% на транзитне перевезення українських сільськогосподарських товарів через свою територію до портів Рені, Джурджулешти і Галац.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики.

Нові тарифи почнуть діяти з 15 липня 2023 року.

В Міністерстві підкреслюють, що згідно з новими тарифними умовами на транзитні вантажі знижка застосовуватиметься до базових тарифів за умови, якщо обсяги перевезень виконуються всіма експедиторськими компаніями.

Для перерахунку тарифів потрібно або виконати встановлений протягом місяця обсяг перевезень, або ж, в іншому випадку, середньомісячний обсяг перевезень за останні три місяці має бути не меншим за встановлений щомісячний обсяг.

Зазначимо, що Україна та Молдова вже домовилися про беззупинковий проїзд вантажних поїздів між пунктами пропуску "Фрікацей – Етулія" та "Рені – Джуржулешть" в обох напрямках, якщо вони слідуватимуть між Україною та Україною чи Румунією або ж між Молдовою та Молдовою чи Румунією.

Нагадаємо, що 24 березня Кабінет міністрів України схвалив протокол про зміни зазначеної угоди з Молдовою, що дозволило використання Україною у вантажному сполученні залізниці, яка йде територією Молдови з міста Басарабяска до українського міста Рені.