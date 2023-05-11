В Молдове передумали вводить ограничения на импорт агропродукции из Украины

Молдова пока не намерена вводить ограничения на импорт зерновых и масличных культур из Украины.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Владимир Боля, пишет Newsmaker.md.

Он отметил, что ограничения на импорт не привели бы ни к повышению отпускных цен для молдавских фермеров, ни к снижению себестоимости агропродукции.

"Введение ограничений на импорт ничего бы не решило. Это решение дало бы нулевые результаты. Напротив, Украина ввела бы ограничения на ввоз молдавской продукции, и тогда многое было бы потеряно", - отметил Боля.

Министр подчеркнул, что объем импорта сельскохозяйственной продукции из Украины незначительный. Страна импортировала около 177 тонн пшеницы и 4 тыс. тонн семян подсолнечника.

В то же время элеваторы в Молдове позволяют хранить около трех миллионов тонн продукции, поэтому молдавским фермерам есть где хранить зерно.

Боля также заявил, что Кишинев не рассматривает запрет транзита зерна из Украины через Молдову.

"Транзит не влияет на нас негативно. Благодаря транзиту „Железная дорога Молдовы" смогла реабилитироваться, предприятие выплатило зарплату и даже повысило ее. Проблема возникает с автомобильными грузовыми перевозками – ожидание таможни в Румынии. Мы заинтересованы в развитии железнодорожного транспорта. Это гораздо выгоднее автомобильного транспорта», — подчеркнул министр сельского хозяйства.

Ранее сообщалось, что Молдова планирует ввести временные ограничения на импорт зерновых и масличных культур из Украины.

В ответ в Киеве сообщили Кишинев, что любое ограничение со стороны Молдовы будет считаться крайне недружественным шагом и повлечет неотложный запрет всего модавского импорта.

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