У Молдові передумали вводити обмеження на імпорт агропродукції з України

Молдова наразі не має намірів запроваджувати обмеження на імпорт зернових та олійних культур з України.

Про це заявив міністр сільського господарства країни Володимир Боля, пише Newsmaker.md.

Він зазначив, що обмеження на імпорт не призвели б ані до підвищення відпускних цін для молдавських фермерів, ані до зниження собівартості агропродукції.

"Введення обмежень на імпорт нічого не вирішило б. Це рішення дало б нульові результати. Навпаки, Україна ввела б обмеження на ввезення молдавської продукції, і тоді багато чого було б втрачено", - зауважив Боля.

Міністр підкреслив, що обсяг імпорту сільськогосподарської продукції з України є незначним. Країна імпортувала близько 177 тонн пшениці та 4 тис. тонн насіння соняшника.

У той же час, елеватори в Молдові дають змогу зберігати близько трьох мільйонів тонн продукції, тому молдавським фермерам є де зберігати зерно.

Боля також заявив, що Кишинів не розглядає заборону транзиту зерна з України через Молдову.

"Транзит не впливає на нас негативно. Завдяки транзиту „Залізниця Молдови" змогла реабілітуватися, підприємство виплатило зарплату і навіть підвищило її. Проблема виникає з автомобільними вантажними перевезеннями — очікування на митницю в Румунії. Ми зацікавлені у розвитку залізничного транспорту. Це набагато вигідніше, ніж автомобільний транспорт", — наголосив міністр сільського господарства.

Раніше повідомлялося, що Молдова планує запровадити тимчасові обмеження на імпорт зернових та олійних культур із України.

У відповідь у Києві повідомили Кишинів , що будь-яке обмеження з боку Молдови буде вважатися вкрай недружнім кроком і потягне за собою невідкладну заборону всього модавського імпорту.

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