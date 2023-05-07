Україна планує перекрити весь імпорт з Молдови у відповідь на обмеження ввезення зерна

У відповідь на обмеження, введені Молдовою проти українського агроекспорту, Кабінет міністрів України готує постанову про заборону молдовського імпорту.

Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі, торговий представник України Тарас Качка, пише "Європейська правда".

"Ми повідомили Кишинів – будь-яке обмеження з боку Молдови буде вважатися вкрай недружнім кроком і потягне за собою невідкладну заборону всього імпорту з Молдови", – зауважив Качка

За його словами, введення такої заборони вже погоджено та запущено в підготовку.

Нагадаємо, міністр аграрної політики України Микола Сольський на зустрічі з міністром сільського господарства Молдови Володимиром Боля висловив незгоду з рішенням Кишинева приєднатися до рішення Єврокомісії про обмеження на імпорт продовольства з України.

Раніше повідомлялося, що Молдова планує запровадити тимчасові обмеження на імпорт зернових та олійних культур із України.

Зазначимо, кілька країн ЄС спершу самостійно вирішили призупинити імпорт певних українських продовольчих товарів. Це відбулося після того, як фермери в низці країн Європейського Союзу протестували через безмитний імпорт українського зерна, який призвів до зниження їхніх доходів.

Пізніше ввезення таких товарів до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини було заборонено на рівні Єврокомісії. Під обмеження потрапили пшениця, кукурудза, ріпака та насіння соняшника українського походження. Транзит продовольства через ці країни зберігся.