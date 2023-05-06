Київ не згоден з рішенням Кишинева про обмеження імпорту українських зернових та олійних з України

Міністр аграрної політики України Микола Сольський на зустрічі з міністром сільського господарства Молдови Володимиром Боля висловив незгоду з рішенням Кишинева приєднатися до рішення Єврокомісії про обмеження на імпорт продовольства з України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Сольський вирушив до Кишинева після заяв молдовської сторони про намір тимчасово вжити заходів щодо імпорту зернових та олійних культур з України, як це раніше зробили деякі країни ЄС.

"Микола Сольський висловив незгоду з подібним рішенням з боку Молдови. Він також наголосив, що незрозумілими є підстави для подібного рішення, оскільки Україна не імпортує ці культури до Республіки Молдова", - йдеться у повідомленні.

Водночас, Володимир Боля запевнив, що транзит української агропродукції через Молдову здійснюватиметься в повному об'ємі.

"Переговори триватимуть", - повідомили у міністерстві.

Нагадаємо, Молдова планує запровадити тимчасові обмеження на імпорт зернових та олійних культур із України.

Зазначимо, кілька країн ЄС спершу самостійно вирішили призупинити імпорт певних українських продовольчих товарів. Це відбулося після того, як фермери в низці країн Європейського Союзу протестували через безмитний імпорт українського зерна, який призвів до зниження їхніх доходів.

Пізніше ввезення таких товарів до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини було заборонено на рівні Єврокомісії. Під обмеження потрапили пшениця, кукурудза, ріпака та насіння соняшника українського походження. Транзит продовольства через ці країни зберігся.