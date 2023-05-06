Киев не согласен с решением Кишинева об ограничении импорта украинских зерновых и масличных из Украины

Министр аграрной политики Украины Николай Сольский на встрече с министром сельского хозяйства Молдовы Владимиром Болем выразил несогласие с решением Кишинева присоединиться к решению Еврокомиссии об ограничении импорта продовольствия из Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Сольский отправился в Кишенев после заявлений молдавской стороны о намерении временно принять меры по импорту зерновых и масличных культур из Украины, как это сделали ранее некоторые страны ЕС.

"Николай Сольский выразил несогласие с подобным решением со стороны Молдовы. Он также подчеркнул, что непонятны основания для подобного решения, поскольку Украина не импортирует эти культуры в Республику Молдова", - говорится в сообщении.

В то же время Владимир Боля заверил, что транзит украинской агропродукции через Молдову будет осуществляться в полном объеме.

"Переговоры будут продолжены", - сообщили в министерстве.

Напомним, Молдова планирует ввести временные ограничения на импорт зерновых и масличных культур из Украины.

Отметим, что несколько стран ЕС сначала самостоятельно решили приостановить импорт некоторых украинских продовольственных товаров. Это произошло после того, как фермеры в ряде стран Европейского Союза протестовали из-за беспошлинного импорта украинского зерна, который привел к снижению их доходов.

Позднее ввоз таких товаров в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию был запрещен на уровне Еврокомиссии. Под ограничения попали пшеница, кукуруза, рапс и семена подсолнечника украинского происхождения. Транзит продовольствия через эти страны сохранился.