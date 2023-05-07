Украина планирует перекрыть весь импорт из Молдовы в ответ на ограничение ввоза зерна

В ответ на ограничения, введенные Молдовой против украинского агроэкспорта, Кабинет министров готовит постановление о запрете молдавского импорта.

Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли, торговый представитель Украины Тарас Качка, пишет "Европейская правда".

"Мы сообщили Кишиневу – любое ограничение со стороны Молдовы будет считаться крайне недружественным шагом и повлечет за собой неотложный запрет всего импорта из Молдовы", – отметил Качка.

По его словам, введение такого запрета уже согласовано и запущено в подготовку.

Напомним, министр аграрной политики Украины Николай Сольский на встрече с министром сельского хозяйства Молдовы Владимиром Болем выразил несогласие с решением Кишинева присоединиться к решению Еврокомиссии об ограничении на импорт продовольствия из Украины.

Ранее сообщалось, что Молдова планирует ввести временные ограничения на импорт зерновых и масличных культур из Украины.

Отметим, что несколько стран ЕС сначала самостоятельно решили приостановить импорт определенных украинских продовольственных товаров. Это произошло после того, как фермеры в ряде стран Европейского Союза протестовали из-за беспошлинного импорта украинского зерна, которое привело к снижению их доходов.

Позднее ввоз таких товаров в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию был запрещен на уровне Еврокомиссии. Под ограничения попали пшеница, кукуруза, рапс и семена подсолнечника украинского происхождения. Транзит продовольствия через эти страны сохранился.