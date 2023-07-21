Молдова надала Україні знижки на транзит соняшникової олії

Українські експортери отримали додаткові знижки на транзитні перевезення олії через Республіку Молдова.

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

Українські експортери, які транспортують соняшникову олію залізничним транспортом через Молдову до дунайських портів Рені, Джурджулешт, Галац отримали знижку в 39%.

Незабаром на сайті залізниці Молдови з'явиться відповідна інформація. У Мінагрополітики відзначають, що відкладена знижка надається за умови з виконання місячного обсягу перевезення рослинних олійних у 30 000 тонн.

Таких домовленостей досягли в результаті переговорів міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського з молдовським колегою Володимиром Болем, за безпосередньою участю української та молдовської залізниць.

Нагадаємо, нещодавно залізниця Молдови також надала знижку у 27% на транзитне перевезення українських сільськогосподарських товарів через свою територію до портів Рені, Джурджулешти і Галац.

Київ та Кишинів також домовилися про беззупинковий проїзд вантажних поїздів між пунктами пропуску "Фрікацей – Етулія" та "Рені – Джуржулешть" в обох напрямках, якщо вони слідуватимуть між Україною та Україною чи Румунією або ж між Молдовою та Молдовою чи Румунією.

Джерело фото: ua.depositphotos.com