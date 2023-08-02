У липні експорт соняшникової олії перевершив очікування

Згідно з попередніми даними митної статистики, український експорт соняшникової олії у липні перевищив 500 тис. тонн, що значно перевищило очікування, які базувалися на суттєвому скорочення запасів соняшнику в Україні.

Про це пише Share UA Potential.

Цей показник перевищив також обсяг експорту за попередні два місяці: у червні Україна експортувала 476 тис. тонн, а у травні - 453 тис. тонн.

Видання пише, що загалом, з початку сезону 2022/23 український експорт соняшникової олії склав майже 5.2 млн тонн (порівняно з 4.1 млн тоннами за аналогічний період минулого сезону).

При цьому, експорт олії в поточному сезоні вже перевищив попередню оцінку, яка становила 5 млн тонн. Ще в лютому-березні очікувалося, що загальний експорт олії в поточному сезоні становитиме 4.5 млн тонн, тодішня оцінка USDA була 3.9 млн тонн.

Видання пише, що згідно з фінальними офіційними даними, оприлюдненими Укрстатом, загальний врожай соняшнику в Україні в 2022 році становив 11.3 млн тонн, що перевищило попередню оцінку в 10.4 млн тонн. Ця недооцінка врожаю була однією з основних причин недооцінки експорту у лютому-березні.

Заувадимо, експорт соняшникової олії лише через порт Рені в 2022 році виріс в 1800 разів - до 508 тис. тонн в 2022 році з 0,28 тис. тонн в 2021 році. В свою чергу, за 4 місяці 2023 року обсяги експорту соняшникової олії через цей порт склали майже 250 тис. тонн, або половину від обсягів попереднього року.

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