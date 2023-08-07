Україна збільшила імпорт продуктів харчування: що та в кого купуємо

За даними Державної служби статистики, у січні-червні 2023 року в Україну було ввезено агропродукції на 3528 млн дол. США. Це на 611 млн дол. США більше, ніж за 6 місяців минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

У кого купуємо

Зазначається, що основними постачальниками агропродукції в Україну традиційно виступають держави Європейського Союзу. На них припадає 42 % імпортних поставок. За І півріччя 2023 року у цьому регіоні було закуплено сільгосппродукції на суму в 1491 млн дол. США.

Значно менші обсяги імпорту з інших регіонів світу. За січень-червень цього року українські компанії закупили продовольства у партнерів з Азії – на 596 млн дол. США (17 % у загальних обсягах закупівель), країн Латинської Америки – на 216 млн дол. США (6 %) та африканського континенту – на 130 млн дол. США (4 %).

ТОП-10 головних постачальників сільськогосподарської продукції на український ринок:

Польща (398 млн дол. США)

Туреччина (297 млн дол. США)

Німеччина (212 млн дол. США)

Франція (136 млн дол. США

Італія (128 млн дол. США)

США (120 млн дол. США)

Норвегія (118 млн дол. США)

Нідерланди (114 млн дол. США)

Китай (90 млн дол. США)

Іспанія (84 млн дол. США).

Повідомляється, що сумарно ці 10 країн забезпечують близько 48 % вартості вітчизняного аграрного імпорту.

Які продукти імпортуємо

"Товарна структура імпорту продовольчої продукції в Україну в цілому залишається незмінною. Разом з тим характерною ознакою 2022-2023 років в ній стала поява серед основних імпортованих продуктів овочевих культур. Також фіксувалось зростання вартості закупівель за кордоном всіх ключових груп продовольства", - підкреслюють в Інституті аграрної економіки.

Традиційно найбільша частка імпорту зарубіжних продуктів харчування припадає на рибу, ракоподібні та молюски. Обсяги їх закупівель збільшилися проти відповідного періоду минулого року на 41 %. У структурі імпорту продукції цієї товарної групи, який за 6 місяців поточного року склав 384 млн дол. США, переважає морожена риба. Її закупили на 194 млн дол. США. Це на 30 % перевищує показник у 150 млн дол. США за відповідний період 2022 року

Імпорт плодів – в основному, цитрусових і бананів, а також інших фруктів, горіхів – у І півріччі 2023 року склав 375 млн дол. США, що на чверть перевищило вартість закупок за аналогічний період попереднього року.

Алкогольних і безалкогольних напоїв закупили на 332 млн дол. США – у понад двічі більше, ніж торік. При цьому левова частка імпорту сформована за рахунок вин, пива, міцних спиртовмісних напоїв – 272 млн дол. США (+ 231 %).

Насіння та плодів олійних культур за січень-червень 2023 року імпортували на 284 млн дол. США. Це на 26 % перевищило закупівлі продукції даної групи у січні-червні 2022 року. Особливо в цій групі виділяється насіння соняшнику, яке додало у вартості 9 % і було придбано в сумі 178 млн дол. США.

Вартість закупівель овочів з-за кордону зросла на 20 % і склала 275 млн дол. США. Основний акцент українські імпортери зробили на закупівлі помідорів, цибулі, капусти, огірків, – продуктів, власна пропозиція яких виявилася недостатньою.

Обсяги поставок в Україну тютюнових виробів за цей період становили 246 млн дол. США, додавши у вартості 71 %.

Різних харчових продуктів, у тому числі екстрактів, концентратів, готових соусів тощо, закупили за кордоном на 221 млн дол. США, що на 20 % перевищило показник І півріччя минулого року по даній групі.

Сукупно ці продукти утворюють 60 % вартості вітчизняного імпорту сільгосппродукції, підсумовують в Інституті аграрної економіки.

Зауважимо, Україна послабила заборону на імпорт польських яєць і курятини.

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