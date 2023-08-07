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Україна збільшила імпорт продуктів харчування: що та в кого купуємо
За даними Державної служби статистики, у січні-червні 2023 року в Україну було ввезено агропродукції на 3528 млн дол. США. Це на 611 млн дол. США більше, ніж за 6 місяців минулого року.
Про це повідомляє пресслужба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".
У кого купуємо
Зазначається, що основними постачальниками агропродукції в Україну традиційно виступають держави Європейського Союзу. На них припадає 42 % імпортних поставок. За І півріччя 2023 року у цьому регіоні було закуплено сільгосппродукції на суму в 1491 млн дол. США.
Значно менші обсяги імпорту з інших регіонів світу. За січень-червень цього року українські компанії закупили продовольства у партнерів з Азії – на 596 млн дол. США (17 % у загальних обсягах закупівель), країн Латинської Америки – на 216 млн дол. США (6 %) та африканського континенту – на 130 млн дол. США (4 %).Підписуйтеся на наш YouTube канал
ТОП-10 головних постачальників сільськогосподарської продукції на український ринок:
- Польща (398 млн дол. США)
- Туреччина (297 млн дол. США)
- Німеччина (212 млн дол. США)
- Франція (136 млн дол. США
- Італія (128 млн дол. США)
- США (120 млн дол. США)
- Норвегія (118 млн дол. США)
- Нідерланди (114 млн дол. США)
- Китай (90 млн дол. США)
- Іспанія (84 млн дол. США).
Повідомляється, що сумарно ці 10 країн забезпечують близько 48 % вартості вітчизняного аграрного імпорту.
Які продукти імпортуємо
"Товарна структура імпорту продовольчої продукції в Україну в цілому залишається незмінною. Разом з тим характерною ознакою 2022-2023 років в ній стала поява серед основних імпортованих продуктів овочевих культур. Також фіксувалось зростання вартості закупівель за кордоном всіх ключових груп продовольства", - підкреслюють в Інституті аграрної економіки.
Традиційно найбільша частка імпорту зарубіжних продуктів харчування припадає на рибу, ракоподібні та молюски. Обсяги їх закупівель збільшилися проти відповідного періоду минулого року на 41 %. У структурі імпорту продукції цієї товарної групи, який за 6 місяців поточного року склав 384 млн дол. США, переважає морожена риба. Її закупили на 194 млн дол. США. Це на 30 % перевищує показник у 150 млн дол. США за відповідний період 2022 року
Імпорт плодів – в основному, цитрусових і бананів, а також інших фруктів, горіхів – у І півріччі 2023 року склав 375 млн дол. США, що на чверть перевищило вартість закупок за аналогічний період попереднього року.
Алкогольних і безалкогольних напоїв закупили на 332 млн дол. США – у понад двічі більше, ніж торік. При цьому левова частка імпорту сформована за рахунок вин, пива, міцних спиртовмісних напоїв – 272 млн дол. США (+ 231 %).
Насіння та плодів олійних культур за січень-червень 2023 року імпортували на 284 млн дол. США. Це на 26 % перевищило закупівлі продукції даної групи у січні-червні 2022 року. Особливо в цій групі виділяється насіння соняшнику, яке додало у вартості 9 % і було придбано в сумі 178 млн дол. США.
Вартість закупівель овочів з-за кордону зросла на 20 % і склала 275 млн дол. США. Основний акцент українські імпортери зробили на закупівлі помідорів, цибулі, капусти, огірків, – продуктів, власна пропозиція яких виявилася недостатньою.
Обсяги поставок в Україну тютюнових виробів за цей період становили 246 млн дол. США, додавши у вартості 71 %.
Різних харчових продуктів, у тому числі екстрактів, концентратів, готових соусів тощо, закупили за кордоном на 221 млн дол. США, що на 20 % перевищило показник І півріччя минулого року по даній групі.
Сукупно ці продукти утворюють 60 % вартості вітчизняного імпорту сільгосппродукції, підсумовують в Інституті аграрної економіки.
Зауважимо, Україна послабила заборону на імпорт польських яєць і курятини.
Джерело фото: ua.depositphotos.com