Турецькі фрукти та овочі здобувають популярність в Україні, витісняючи європейські

Українські імпортери посилили постачання продуктів харчування з Туреччини через обмеження на польському кордоні.

Про це РБК-Україні розповіла керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович.

За її словами, учасники ринку, у пошуках альтернативних шляхів постачання через заблокований польський кордон, звернули свою увагу на імпорт з Туреччини через Болгарію, Румунію та Молдову.

"Для європейських виробників це особливо критично у передсвятковий час, коли попит на товари значно зростає, а виробники недоотримують кошти. Водночас турецькі товари, зокрема цитрусові, помідори, огірки, кабачки та баклажани, вже займають на нашому ринку частку майже у 40%. Якщо говорити про цитрусові окремо, то їх частка складає майже 60%. Турецькі товари зараз потужно увійшли на український ринок. Порівняно з аналогічним періодом минулого року частка турецьких овочів та фруктів на українському ринку зросла вже на 15-18%", — пояснила експерт.

Вона також зазначила, що продукція з Туреччини має додаткові переваги через свою доступність за ціною, характерні смакові властивості та високу якість.

"Попри ситуацію на кордоні, ринкові оператори продовжують імпортувати італійські, іспанські та інші європейські товари, хоча і з деякою затримкою та за вищими цінами через зростання витрат на логістику. Також вплив на ситуацію мають зміщені календарні свята. Загалом ця ситуація свідчить про те, що оператори ринку швидко адаптуються до змін умов, оперативно шукають альтернативні рішення та запобігають можливому дефіциту на ринку", — підсумувала Тетяна Попович.

Нагадаємо, в Україні за останні тижні значно зросли ціни на мандарини турецького виробництва. Здорожчання відбулося приблизно на 30%. Як пояснили аналітики EastFruit, це відбулося через зростання вартості транспортування продукції та через дощі в турецькому регіоні Мерсін. Погода призвела до затримок у збиранні та відвантаженні цих фруктів, а також вплинула на ціни.

У І півріччі 2023 року Туреччина увійшла в ТОП-10 головних постачальників сільськогосподарської продукції на український ринок з обсягом імпорту $297 млн.