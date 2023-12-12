В Україні збільшилось виробництво перцю, але до довоєнних обсягів ще далеко

Внаслідок війни та окупації основного регіону виробництва перцю в Україні у 2022 році обсяг виробництва цього продукту скоротився на 33%. Проте в 2023 році відбулося зростання на 20%.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Дослідження для інвестиційної компанії Inventure провели аналітики Pro-Consulting.

Незважаючи на те, що точні дані щодо вирощування перцю у 2023 році ще не надійшли, за попередніми оцінками збільшення врожаю відбулося на 20%. Розширення посівних площ у центральних та західних областях сприяє збільшенню виробництва солодкого перцю. Серед тисячі сортів цього продукту в Україні визначено 6 найкращих для вирощування.

У 2021 році Україна займала 18 місце у світі за обсягами виробництва перцю. Тоді країна виробила 163 тис. тонн солодкого перцю, при цьому 25% від загального виробництва припадало на Херсонську область.

У період з 2016 по 2022 роки імпорт перцю в Україну збільшився в 3 рази. Це свідчить про більш здорову культуру споживання та споживання овочів протягом всього року.

Але вже у 2022 році ринок зіткнувся із труднощами через війну. Це призвело до його зниження на 38%. Обсяг імпорту перцю зменшився більше ніж удвічі, до 12,3 тис. тонн, а виробництво скоротилося на 33%, що призвело до підвищення цін.

Вирощування перцю в Україні

Ідеальний температурний режим для вирощування перцю - в межах від +10 °C до +30 °C. Перець також вирощується в Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Тернопільській та Закарпатській областях. Згідно з офіційною статистикою, загальна площа під посівами перцю становить близько 45 тисяч гектарів.

Нагадаємо, на Львівщині збираються побудувати тепличний комплекс, який працюватиме з використанням геотермального тепла надр Землі. Тут будуть вирощувати помідори, огірки, салат та перець. Інвестиції в проєкт складають приблизно 70 млн євро.

Будівництво планують розпочати у 2024 році, а у 2025 році – запустять в роботу першу чергу.