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В Україні збільшилось виробництво перцю, але до довоєнних обсягів ще далеко
Внаслідок війни та окупації основного регіону виробництва перцю в Україні у 2022 році обсяг виробництва цього продукту скоротився на 33%. Проте в 2023 році відбулося зростання на 20%.
Дослідження для інвестиційної компанії Inventure провели аналітики Pro-Consulting.
Незважаючи на те, що точні дані щодо вирощування перцю у 2023 році ще не надійшли, за попередніми оцінками збільшення врожаю відбулося на 20%. Розширення посівних площ у центральних та західних областях сприяє збільшенню виробництва солодкого перцю. Серед тисячі сортів цього продукту в Україні визначено 6 найкращих для вирощування.
У 2021 році Україна займала 18 місце у світі за обсягами виробництва перцю. Тоді країна виробила 163 тис. тонн солодкого перцю, при цьому 25% від загального виробництва припадало на Херсонську область.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
У період з 2016 по 2022 роки імпорт перцю в Україну збільшився в 3 рази. Це свідчить про більш здорову культуру споживання та споживання овочів протягом всього року.
Але вже у 2022 році ринок зіткнувся із труднощами через війну. Це призвело до його зниження на 38%. Обсяг імпорту перцю зменшився більше ніж удвічі, до 12,3 тис. тонн, а виробництво скоротилося на 33%, що призвело до підвищення цін.
Вирощування перцю в Україні
Ідеальний температурний режим для вирощування перцю - в межах від +10 °C до +30 °C. Перець також вирощується в Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Тернопільській та Закарпатській областях. Згідно з офіційною статистикою, загальна площа під посівами перцю становить близько 45 тисяч гектарів.
Нагадаємо, на Львівщині збираються побудувати тепличний комплекс, який працюватиме з використанням геотермального тепла надр Землі. Тут будуть вирощувати помідори, огірки, салат та перець. Інвестиції в проєкт складають приблизно 70 млн євро.
Будівництво планують розпочати у 2024 році, а у 2025 році – запустять в роботу першу чергу.