В Україні побудують перший комплекс теплиць на геотермальній енергії: що там вирощуватимуть

На Львівщині збудують тепличний комплекс, який працюватиме з використанням геотермального тепла надр Землі. Тут вирощуватимуть помідори, огірки, салат та перець. Інвестиції в проєкт становлять близько 70 млн євро.

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Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, в Україні такий проєкт реалізують вперше, а по всьому світу їх лише декілька.

"У тепличному комплексі вирощуватимуть томати, огірки, перець та салат. Оскільки основні постачальники з Херсонської та Запорізької областей перебувають в тимчасовій окупації і є дефіцит тепличних овочів в Україні, це дуже актуальний проєкт", - зазначив Козицький.

Він повідомив, що площа тепличного комплексу становитиме 15 га. За площею він буде другим в Україні. Роботою забезпечать 180 осіб. Інвестують у проєкт близько 70 млн євро.

Будівництво планують розпочати наступного року, у 2025 році – запустити в роботу першу чергу.

"Використання геотермальних ресурсів дозволить теплицям не залежати від газопостачання. Зокрема економія газу на рік становитиме 8 млн кубометрів. Таким чином буде можливість постачати овочі за доступними цінами", - наголосив Козицький.

Він додав, що реалізує проєкт компанія «Тріосан Холдинг Україна», а Львівська ОВА та Львівська облрада сприятимуть у цьому. Як повідомив Козицький, відповідний Меморандум про співпрацю підписали 28 листопада. Витрати покриє «Тріосан Холдинг Україна», підприємство вже уклало договір із американською фінансовою компанією.

Нагадаємо також, що 10 жовтня уряд погодив створення індустріального парку "Сигнівка", ініціатором створення якого виступила Львівська міська рада. На майданчику площею 30 га планують створити 3,6 тисячі робочих місць.