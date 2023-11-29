В Украине построят первый комплекс теплиц на геотермальной энергии: что там будут выращивать

Во Львовской области построят тепличный комплекс, который будет работать с использованием геотермального тепла недр Земли. Здесь будут выращивать помидоры, огурцы, салат и перец. Инвестиции в проект составляют около 70 млн. евро.

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Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

По его словам, в Украине такой проект реализуют впервые, а по всему миру их всего несколько.

"В тепличном комплексе будут выращивать томаты, огурцы, перец и салат. Поскольку основные поставщики из Херсонской и Запорожской областей находятся во временной оккупации и дефицит тепличных овощей в Украине, это очень актуальный проект", - отметил Козицкий.

Он сообщил, что площадь тепличного комплекса составит 15 га. По площади он будет вторым в Украине. Работой обеспечат 180 человек. Инвестируют в проект около 70 млн. евро.

Строительство планируют начать в следующем году, в 2025 году – запустить в работу первую очередь.

"Использование геотермальных ресурсов позволит теплицам не зависеть от газоснабжения. В частности, экономия газа в год будет составлять 8 млн кубометров. Таким образом будет возможность поставлять овощи по доступным ценам", - подчеркнул Козицкий.

Он добавил, что реализует проект компания Триосан Холдинг Украина, а Львовский ОВА и Львовский облсовет будут содействовать в этом. Как сообщил Козицкий, соответствующий Меморандум о сотрудничестве был подписан 28 ноября. Расходы покроет Триосан Холдинг Украина, предприятие уже заключило договор с американской финансовой компанией.

Напомним также, что 10 октября правительство согласовало создание индустриального парка "Сигновка", инициатором создания которого выступил Львовский городской совет. На площадке площадью 30 га планируют создать 3,6 тысяч рабочих мест.