Через низький попит в Україні дешевшають томати: які ціни

На поточному тижні практично всі тепличні комбінати України заявили про завершення сезону реалізації поточного обороту томатів, внаслідок чого пропозиція даної продукції на ринку дещо знизилася. Але це не зупинило зниження відпускних цін у сегменті місцевого томата.

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Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що деякі оптові компанії, як і раніше, утримувалися від закупівель місцевого томату, аргументуючи свою позицію низькими темпами збуту цієї продукції в роздробі.

Решта компаній, як правило, купували томат невеликими партіями виключно для поточних продажів, плануючи при цьому збільшити обсяги закупівель безпосередньо перед новорічними святами.

В умовах, що склалися, продавці для активізації темпів збуту змушені були знизити відпускні ціни, і наразі пропонують томат з місцевих тепличних комбінатів по 40-60 грн/кг, що в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Як зауважують аналітики, наразі місцевий томат в Україні коштує вже в середньому на 27% дешевше, ніж роком раніше.

При цьому, основну пропозицію на українському ринку на сьогодні становить імпортний томат з Туреччини.

Ціни на овочі в Україні

В Україні стрімко дорожчає цибуля. За тиждень цей овоч здорожчав в середньому на 20%. Основною причиною зростання цін стало зниження пропозиції продукції низької якості, тоді як якісну продукцію виробники намагалися закладати на зберігання, небезпідставно очікуючи, що ціни на неї зростатимуть.

В Україні також дорожчає картопля. Збільшення попиту дозволило українським фермерам вкотре підвищити ціни на цей овоч. На сьогоднішній день картопля надходить на ринок по 12-16 грн/кг, що в середньому на 17% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Натомість на українському ринку столового буряка відзначається тенденція зниження цін. Цей овоч борщового набору вже коштує нижче торішнього рівня. Сьогодні фермери продають буряк за 5-8 грн/кг.

Джерело фото: ua.depositphotos.com