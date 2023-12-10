Из-за низкого спроса в Украине дешевеют томаты: какие цены

На текущей неделе практически все тепличные комбинаты Украины заявили о завершении сезона реализации текущего оборота томатов, в результате чего предложение данной продукции на рынке несколько снизилось. Но это не остановило понижение отпускных цен в сегменте местного томата.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что некоторые оптовые компании по-прежнему воздерживались от закупок местного томата, аргументируя свою позицию низкими темпами сбыта этой продукции в рознице.

Остальные компании, как правило, покупали томат небольшими партиями исключительно для текущих продаж, планируя при этом увеличить объемы закупок непосредственно перед новогодними праздниками.

В сложившихся условиях продавцы для активизации темпов сбыта вынуждены были снизить отпускные цены, и сейчас предлагают томат с местных тепличных комбинатов по 40-60 грн/кг, что в среднем на 20% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Как отмечают аналитики, в настоящее время местный томат в Украине стоит уже в среднем на 27% дешевле, чем годом ранее.

При этом, основное предложение на украинском рынке сегодня составляет импортный томат из Турции.

Цены на овощи в Украине.

В Украине стремительно дорожает лук. За неделю этот овощ подорожал в среднем на 20%. Основной причиной роста цен стало снижение предложения продукции низкого качества, в то время как качественную продукцию производители пытались закладывать на хранение, не без основания ожидая, что цены на нее будут расти.

В Украине также дорожает картофель. Увеличение спроса позволило украинским фермерам в очередной раз повысить цены на этот овощ. На сегодняшний день картофель поступает на рынок по 12-16 грн/кг, что в среднем на 17% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

На украинском рынке столовой свеклы отмечается тенденция снижения цен. Этот овощ борщового набора уже стоит ниже прошлогоднего уровня. Сегодня фермеры продают свеклу по 5-8 грн/кг.

Источник фото: ua.depositphotos.com