В течение года фрукты в Украине подорожали на 24%

В этом году в Украине стоимость фруктовой корзины, в которую вошли яблоко, банан, мандарин, апельсин и столовый виноград, выросла на 24% по сравнению с декабрем 2022 года.

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Об этом пишут аналитики EastFruit.

Согласно сообщению, наибольший рост цен в 42% зафиксирован на яблоки, а отдельные сорта подорожали более чем на 50%. Отмечается, что такие цены – это не предел, и они могут вырасти еще больше.

Экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН ФАО Андрей Ярмак указывает, что основной причиной повышения цен стала непредсказуемая ситуация на мировом рынке яблок. Низкое производство в Евросоюзе, ограниченный урожай в Китае и Индии, низкие резервы в Европе в начале сезона и рост спроса на яблочный концентрат — эти факторы привели к повышению цен.

Также высокий спрос на яблочный концентрат совпал с падением производства апельсинового концентрата в Бразилии, что привело к перераспределению рынка и повышению выгодности продаж яблок низкого качества для дальнейшей переработки.

Несмотря на резкое повышение цен, яблоки остаются доступными для украинцев среди всех фруктов. Вторым по повышению является мандарин, цены на который выросли на треть. Аналитики отмечают, что в текущем году объем импорта мандарин в Украину снизился.

Стоимость остальных фруктов, а именно апельсинов, столового винограда и бананов повысилась на 3-4%, что можно объяснить высокими базовыми ценами на апельсины в предыдущем году и тем, что сезон апельсинов только начался. Цены на бананы остаются стабильными в течение всего года.

Как ранее рассказывали эксперты аграрного рынка в комментарии Delo.ua, цены на яблоки будут доступны осенью, однако не следует ожидать в холодный период стоимости ниже 10 грн/кг, поскольку следует учитывать и затраты на электроэнергию и дорогую логистику.

Источник фото: ua.depositphotos.com