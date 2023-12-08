Протягом року фрукти в Україні подорожчали на 24%

Цього року в Україні вартість фруктового кошика, до якого увійшли яблуко, банан, мандарин, апельсин і столовий виноград зросла на 24% порівняно із груднем 2022 року.

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Про це пишуть аналітики EastFruit.

Згідно з повідомленням, найбільше зростання цін у 42% зафіксовано на яблука, а окремі сорти подорожчали на понад 50%. Зазначається, що такі ціни – це не межа і вони можуть зрости ще більше.

Економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН ФАО Андрій Ярмак, вказує, що основною причиною підвищення цін стала непередбачувана ситуація на світовому ринку яблук. Низьке виробництво в Євросоюзі, обмежений врожай в Китаї та Індії, низькі резерви в Європі на початку сезону та зростання попиту на яблучний концентрат — ці фактори спричинили підвищення цін.

Також, високий попит на яблучний концентрат збігся з падінням виробництва апельсинового концентрату в Бразилії, що призвело до перерозподілу ринку та підвищення вигідності продажу яблук низької якості для подальшої переробки.

Незважаючи на різке підвищення цін, яблука залишаються найдоступнішими для українців серед усіх фруктів. Другим за підвищенням є мандарин, ціни на який зросли на третину. Аналітики відзначають, що цього року обсягу імпорту мандарин в Україну знизився.

Вартість решти фруктів, а саме апельсинів, столового винограду і бананів підвищились на 3-4%, що можна пояснити високими базовими цінами на апельсини у попередньому році та тим, що сезон апельсинів тільки почався. Ціни на банани залишаються стабільними протягом усього року.

Як раніше розповідали експерти аграрного ринку у коментарі Delo.ua, ціни на яблука будуть доступними восени, проте не слід очікувати в холодний період вартості нижче 10 грн/кг, оскільки варто враховувати й витрати на електроенергію та дорогу логістику.

Джерело фото: ua.depositphotos.com