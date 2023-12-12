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В Украине увеличилось производство перца, но до довоенных объемов еще далеко
В результате войны и оккупации основного региона производства перца в Украине в 2022 году объем производства этого продукта сократился на 33%. Однако в 2023 году произошел рост на 20%.
Исследование для инвестиционной компании Inventure провели аналитики Pro-Consulting.
Несмотря на то, что точные данные по выращиванию перца в 2023 году еще не поступили, по предварительным оценкам, увеличение урожая произошло на 20%. Расширение посевных площадей в центральных и западных областях способствует увеличению производства сладкого перца. Среди тысяч сортов этого продукта в Украине определены 6 лучших для выращивания.
В 2021 году Украина занимала 18-е место в мире по объемам производства перца. Тогда страна произвела 163 тыс. тонн сладкого перца, при этом 25% общего производства приходилось на Херсонскую область.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В период с 2016 по 2022 год импорт перца в Украину увеличился в 3 раза. Это свидетельствует о более здоровой культуре потребления и потреблении овощей в течение всего года.
Но уже в 2022 году рынок столкнулся с трудностями из-за войны. Это привело к его понижению на 38%. Объем импорта перца уменьшился более чем вдвое до 12,3 тыс. тонн, а производство сократилось на 33%, что привело к повышению цен.
Выращивание перца в Украине
Идеальный температурный режим для выращивания перца - от +10 °C до +30 °C. Перец выращивается в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Тернопольской и Закарпатской областях. Согласно официальной статистике, общая площадь под посевами перца составляет около 45 тысяч гектаров.
Напомним, во Львовской области собираются построить тепличный комплекс, который будет работать с использованием геотермального тепла недр Земли. Здесь будут выращивать помидоры, огурцы, салат и перец. Инвестиции в проект составят примерно 70 млн. евро.
Строительство планируется начать в 2024 году, а в 2025 году – запустят в работу первую очередь.