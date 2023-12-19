Традиційне меню на Різдво: скільки коштуватиме святковий стіл

Різдвяний стіл з 12 традиційних страв для святкової вечері для середньостатистичної української родини обійдеться в близько 969,74 грн.

Про це повідомляє пресслужба Інституту аграрної економіки, науковці якого порахували вартість різдвяного столу 2023 року за середніми цінами супермаркетів України станом на середину грудня цього року.

За їх розрахунками різдвяне меню зі страв, які є традиційними для такого столу середньостатистичної родини: кутя і узвар, смажена риба, вінегрет, вареники (з картоплею, з капустою, з вишнями), тушкована капуста, борщ пісний з квасолею, смажена картопля, овочі свіжі і солоні обійдуться в розрахунку на середньостатистичну родину близько 969,74 грн.

Головні страви на різдвяному столі – це кутя та узвар

За розрахунками науковців пшенична кутя (950 г продуктів традиційної рецептури) обійдеться у 103,71 грн. Найдорожчими інгредієнтами страви в цьому році стали: мак – 43 грн за 200 г і волоські чищені горіхи – 24 грн та родзинки – 17,50 грн за 100 г відповідно. Основна складова куті – крупа пшенична з твердої пшениці – коштуватиме 9,60 грн за 400 г. За мед заплатимо ще 8 грн за 100 г і добавимо трохи цукру (50 г) за 1,61 грн.

Традиційний узвар готується з сушених яблук, груш і чорносливу. Готові набори цих фруктів для узвару коштують у супермаркетах 66 грн (600 г на 2 л води).

Найдорожчі страви

Найдорожчою стравою в цьому році буде смажена риба (336,69 грн). За 2 кг живого коропа доведеться заплатити 331,90 грн, а за 200 г борошна – 4,79 грн.

Другою за вартістю стравою буде борщ пісний з квасолею. За 2,535 кг продуктів (на 2 л води) треба буде віддати 82,83 грн. Найдорожчою складовою тут є квасоля біла суха (300 г) – 42,75 грн. Овочева складова становитиме: картопля (362 г) – 5,04 грн, капуста (300 г) – 3,40 грн, цибуля (100 г) – 1,44 грн, морква (400 г) – 4,34 грн, буряк (800 г) – 7,92 грн. Необхідно буде добавити по 70-75 г помідорів – 5,60 грн та томатної пасти – 1,67 грн. Ще трохи цукру – 1,61 грн за 50 г, рослинної олії – 5,64 грн за 80 г, за смаком: перець чорний (1,02 грн), лавровий лист (2,40 грн) або зелень.

Салат «Вінегрет» (1,58 кг продуктів) коштуватиме 34,19 грн. Найдорожчими складовими будуть бочкові солоні огірки 14 грн за 200 г. За овочі заплатимо: картопля (600 г)– 8,40 грн, буряк (400 г) – 3,96 грн, морква (378 г) – 4,10 грн. Заправка рослинною олією коштує 3,53 грн за 50 г і сіль та перець за смаком (0,20 грн).

Традиційні вареники

Вареники з картоплею (1,51 кг продуктів) коштуватимуть 26,17 грн, у тому числі картопля (1 кг) – 14 грн, борошно (500 г) – 11,97 грн, сіль (10 г) – 0,20 грн.

Вареники з капустою (1,481 кг продуктів) вартують 26,81 грн. Для приготування тіста за борошно заплатимо 11,97 грн (500 г) і за сіль (10 г) – 0,2 грн. Сира капуста коштуватиме 6,78 грн за 600 г, морква (189 г) і цибуля (132 г) – 2,17 грн і 2,16 грн відповідно. Рослинна олія для заправи (50 г) – 3,53 грн.

Вареники з вишнею складаються із пісного тіста і морожених вишень. Борошно (500 г) – 11,97 грн, трохи солі (10 г) – 0,20 грн. Левову частку вартості таких вареників займають вишні – 35,10 грн за 300 г. Загалом, вартість таких вареників становитиме 47,27 грн (за 810 г продуктів).

Овочі та соління

Тушкована капуста (2,229 г продуктів) обійдеться у 65,26 грн. Найдорожчими тут є гриби печериці (300 г) – 37,29 грн. Вартість овочів становитиме 22,13 грн: 1 кг капусти – 11,32 грн, 189 г моркви – 2,17, 660 г цибулі – 8,64 грн. Сіль і перець за смаком – 0,20 грн і рослинна олія для заправки (80 г) – 5,64 грн.

Смажена картопля готується на 100 г рослинної олії (0,71 грн) із 1 кг картоплі (14 грн) і 132 г цибулі (1,90 грн) з додаванням солі і перцю за смаком (0,20 грн). Всього витрат – 16,81 грн.

Окремо ставлять на стіл соління: квашена капуста – 50 грн за 500 г і огірки солоні бочкові 28 грн за 400 г.

Також на столі присутні і свіжі овочі: огірки (46 грн) і помідори (40 грн) по 500 г відповідно.

"Враховуючи зростаючу динаміку цін на продукти харчування, вартість різдвяного столу 2023 року буде дещо вищою торішньої внаслідок проблем, пов’язаних із російською агресією. Однак в нинішньому році це зростання значно менше – в межах 8-10 %, оскільки економіка адаптувалася до умов воєнного часу", - підсумували в Інституті аграрної економіки.

Нагадаємо, за розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, вартість бюджетного варіанту новорічного столу 2024 року, що включає традиційні страви, становитиме близько 2879,15 грн для середньостатистичної родини з чотирьох осіб.

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