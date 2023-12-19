Традиционное меню на Рождество: во сколько обойдется праздничный стол

Рождественский стол из 12 традиционных блюд для праздничного ужина для среднестатистической украинской семьи обойдется около 969,74 грн.

Об этом сообщает пресс-служба Института аграрной экономики, ученые которого посчитали стоимость рождественского стола 2023 года по средним ценам супермаркетов Украины по состоянию на середину декабря этого года.

По их расчетам рождественское меню из блюд, традиционных для такого стола среднестатистической семьи: кутья и узвар, жареная рыба, винегрет, вареники (с картофелем, с капустой, с вишнями), тушеная капуста, борщ постный с фасолью, жареная картошка свежие и соленые обойдутся в расчете на среднестатистическую семью около 969,74 грн.

Главные блюда на рождественском столе – это кутья и узвар

По расчетам ученых , пшеничная кутья (950 г продуктов традиционной рецептуры) обойдется в 103,71 грн. Самыми дорогими ингредиентами блюда в этом году стали: мак – 43 грн за 200 г и грецкие орехи – 24 грн и изюм – 17,50 грн за 100 г соответственно. Основная составляющая кутьи – крупа пшеничная из твердой пшеницы – будет стоить 9,60 грн за 400 г. За мед заплатим еще 8 грн за 100 г и добавим немного сахара (50 г) за 1,61 грн.

Традиционный узвар готовится из сушеных яблок, груш и чернослива. Готовые наборы этих фруктов для компота стоят в супермаркетах 66 грн (600 г на 2 л воды).

Самые дорогие блюда

Самым дорогим блюдом в этом году будет жареная рыба (336,69 грн.). За 2 кг живого карпа придется заплатить 331,90 грн., а за 200 г муки – 4,79 грн.

Вторым по стоимости блюдом будет борщ постный с фасолью. За 2,535 кг продуктов (на 2 л воды) нужно будет отдать 82,83 грн. Самой дорогой составляющей здесь фасоль белая сухая (300 г) – 42,75 грн. Овощная составляющая будет составлять: картофель (362 г) – 5,04 грн, капуста (300 г) – 3,40 грн, лук (100 г) – 1,44 грн, морковь (400 г) – 4,34 грн, свекла ( 800 г) – 7,92 грн. Необходимо добавить по 70-75 г помидоров – 5,60 грн и томатной пасты – 1,67 грн. Еще немного сахара – 1,61 грн за 50 г, растительного масла – 5,64 грн за 80 г, по вкусу: черный перец (1,02 грн), лавровый лист (2,40 грн) или зелень.

Салат "Винегрет" (1,58 кг продуктов) будет стоить 34,19 грн. Самыми дорогими составляющими будут бочковые соленые огурцы 14 грн за 200 г. За овощи заплатим: картофель (600 г) – 8,40 грн, свекла (400 г) – 3,96 грн, морковь (378 г) – 4,10 грн. Заправка растительным маслом стоит 3,53 грн. за 50 г и соль и перец по вкусу (0,20 грн.).

Традиционные вареники

Вареники с картофелем (1,51 кг продуктов) будут стоить 26,17 грн, в том числе картофель (1 кг) – 14 грн, мука (500 г) – 11,97 грн, соль (10 г) – 0,20 грн.

Вареники с капустой (1,481 кг продуктов) стоят 26,81 грн. Для приготовления теста за муку заплатим 11,97 грн (500 г) и за соль (10 г) – 0,2 грн. Сырая капуста будет стоить 6,78 грн за 600 г, морковь (189 г) и лук (132 г) – 2,17 грн и 2,16 грн соответственно. Растительное масло для приправы (50 г) – 3,53 грн.

Вареники с вишней состоят из постного теста и мороженых вишен. Мука (500 г) – 11,97 грн., немного соли (10 г) – 0,20 грн. Львиную долю стоимости таких вареников занимают вишни – 35,10 грн за 300 г. В целом стоимость таких вареников составит 47,27 грн (за 810 г продуктов).

Овощи и соление

Тушеная капуста (2,229 г продуктов) обойдется в 65,26 грн. Самыми дорогими здесь являются грибы шампиньона (300 г) – 37,29 грн. Стоимость овощей будет составлять 22,13 грн: 1 кг капусты – 11,32 грн, 189 г моркови – 2,17, 660 г лука – 8,64 грн. Соль и перец по вкусу – 0,20 грн. и растительное масло для заправки (80 г) – 5,64 грн.

Жареный картофель готовится на 100 г растительного масла (0,71 грн) с 1 кг картофеля (14 грн) и 132 г лука (1,90 грн) с добавлением соли и перца по вкусу (0,20 грн). Всего расходов – 16,81 грн.

Отдельно ставят на стол соление : квашеная капуста – 50 грн за 500 г и огурцы соленые бочковые 28 грн за 400 г.

Также на столе находятся и свежие овощи: огурцы (46 грн) и помидоры (40 грн) по 500 г соответственно.

"Учитывая растущую динамику цен на продукты питания, стоимость рождественского стола 2023 года будет несколько выше прошлогодней вследствие проблем, связанных с российской агрессией. Однако в нынешнем году этот рост значительно меньше - в пределах 8-10%, поскольку экономика адаптировалась к условиям военного" времени", - подытожили в Институте аграрной экономики.

Напомним, по расчетам ученых Института аграрной экономики, стоимость бюджетного варианта новогоднего стола 2024 года, включающего традиционные блюда, составит около 2879,15 грн для среднестатистической семьи из четырех человек.

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