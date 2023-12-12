Новогодний стол-2024: сколько придется потратить украинцам

По расчетам ученых Института аграрной экономики стоимость бюджетного варианта новогоднего стола 2024 года, включающего традиционные блюда, составит около 2879,15 грн для среднестатистической семьи из четырех человек.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Об этом сообщил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрий Лупенко.

Это на 8,4% дороже, чем в прошлом. Для жителей Киева цена составит 3229 грн, что на 10,1% больше прошлогодней стоимости.

Во сколько обойдутся традиционные салаты

По его словам, стоимость салата "Оливье" (по традиционной рецептуре на 3 кг продуктов) составит 285,46 грн. Это на 1,3% выше, чем в праздновании Нового года 2023 года. Среди самых дорогих ингредиентов этого блюда в этом году выделяются колбаса, которая стоит 127 грн за 0,5 кг (рост цен на 10%), соленые огурцы за 38 грн за 200 г (+9,2%) и майонез в количестве 180 г за 22,90 грн (+6,9% в зависимости от марки).

Цена картофеля в этом году выросла на 75,9%, но за 5 штук (840 г) его можно приобрести всего за 11,68 грн. Стоимость зеленого горошка осталась на уровне прошлого года – 45 грн. за 0,5 кг. По другим составляющим салата цены снизились: 6 яиц теперь обойдутся в 34,56 грн (уменьшение цены на 22,2%), 2 морковки (380 г) – 3,33 грн (уменьшение цены на 55,3%), 2 лука (230 г) – 2,99 грн (уменьшение цены на 54,4%).

Благодаря снижению цен на лук, морковь и свеклу (-4,8%), стоимость салата "Селедка под шубой" (по рецепту на 1,5 кг продуктов) составит на 1,2% меньше по сравнению с прошлым годом – 133,08 грн. Основную долю цены составит филе сельди, которая стоит 100 грн за 0,5 кг. Майонез (180 г) будет стоить 22,90 грн, 2 картофелины (280 г) – 3,89 грн, 1 свекла (250 г) – 2,48 грн, 1 луковица (170 г) – 2,14 грн, 1 морковь ( 190 г) – 1,67 грн.

Кроме того, пачка сливочного масла (200 г) будет стоить 72,04 грн, а батон белого хлеба - 28 грн (+8,5 %).

Мясная и творожная тарелки также подорожали

Расходы на мясные продукты выросли на 7,4%. 500 грамм сырокопченой колбасы "Салями" теперь будет стоить 270 грн, что на 8% выше по сравнению с ценами на 2023 год. Цены на копченую подбрюшину повысились на 4,2%, до 247 грн, а биток из свинины свежий стал дороже на 4%, до 260 грн.

Мясо птицы остается самым дешевым среди видов мяса, но цена на 1 кг свежего филе куриного выросла на 18,3%, до 159 грн. В общей сложности стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 936 грн.

Твердый сыр (типа "Голондского") для нарезки (300 г) обойдется в 116,66 грн

Фрукты, овощи и напитки

Стоимость овощей на новогоднем столе в этом году составит в среднем 328,99 грн, что на 29% больше, чем в прошлом году. Картофель (2 кг) обойдется в 27,80 грн, грибы (1 кг) – 120 грн (+54%), перец сладкий (0,5 кг) – 67,19 грн (+12,9%), огурцы свежие ( 0,5 кг) – 46 грн (+32,4%), помидоры свежие (1 кг) – 68 грн (+1,5%).

Фрукты на праздничном столе обойдутся в 270,20 грн (рост на 0,8%). За 2 кг мандаринов придется заплатить 200 грн, 1 кг бананов стоит в среднем 59 грн, а 1 лимон (200 г) – 11,20 грн.

Бутылка шампанского "Артемовское" (0,75 л) обойдется в 179 грн (+27,9%). За бутылку (0,5 л) бренди "Шабо" 5-летней выдержки придется заплатить немного больше – 210 грн (рост на 0,5%).

За безалкогольные напитки придется выложить 119,72 грн. 2 л сока "Садочок" стоят 59,60 грн, вода "Моршинская" (1,5 л) - 20,32 грн, а "Живчик" (2 л) - 39,80 грн. Сладкие напитки выросли в цене соответственно на 19,2% и 17,8%.

Деликатесы и рыба

Семье, которое может позволить себе покупать деликатесы, придется дополнительно потратить примерно 525 грн. В зависимости от производителя, баночка красной икры (120 г) будет стоить в среднем 280 грн, а 200 г красной рыбы обойдется в 245 грн.

Традиционная для украинского стола сельдь (0,5 кг филе) теперь обойдется в 100 грн.

Стоимость новогоднего стола с деликатесами составит 3404,15 грн, а для жителей столицы – в 3819 грн.

Напомним, в 2022 году цена новогоднего меню из традиционных блюд на семью из четырех человек составляет 2 655,17 грн, что на 43,9% больше, чем в 2021 году.