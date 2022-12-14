Какова стоимость бюджетного варианта новогоднего стола

В 2022 году цена новогоднего меню из традиционных блюд на семью из четырех человек составляет 2 655,17 грн, что на 43,9% больше, чем в прошлом.

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Об этом сообщил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко.

Специалисты посчитали стоимость новогоднего стола 2023 года по средним ценам супермаркетов Украины по состоянию на начало декабря 2022 года. Для расчета брали блюда, традиционные для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и т.д.

Так, салат "Оливье" (3 кг продуктов традиционной рецептуры) обойдется в 281,71 грн. Это на 41,9% больше, чем при праздновании Нового 2022 года. Самыми дорогими ингредиентами блюда является колбаса – 115,45 грн за 0,5 кг (рост цен на 15,5 % в зависимости от производителя), 0,5 кг зеленого горошка – 44,99 грн (на 28,5 %), 6 яиц – 44,40 грн (в 2,2 раза), 200 г соленых огурцов – 34,80 грн (в 2 раза) и 180 г майонеза – 21,41 грн (на 58,6% в зависимости от марки). Еще в 20,66 грн обойдутся 2 моркови (380 г, 7,45 грн), 5 картофелин (840 г, 6,64 грн) и 2 луковицы (230 г, 6,57 грн). Если к концу 2022 года по сравнению с 2021 годом цена на картофель уменьшилась на 9,1 %, то на морковь и лук выросла в 2,2 раза и 2,8 раза соответственно.

На 2,5% дороже уровня прошлого года будет стоить салат "Селедка под шубой" (1,5 кг продуктов) – 134,66 грн. Львиную долю его стоимости составит филе сельди – 100 грн за 0,5 кг. Майонез (180 г) обойдется в 21,41 грн, 1 морковка (190 г) – 3,74 грн, 1 свекла (250 г) – 2,60 грн, 1 луковица (170 г) – 4,70 грн, 2 картофелины (280 г) – 2,21 грн.

Расходы на мясные продукты выросли вдвое, отметил Юрий Лупенко. Полукило нарезки из сырокопченой колбасы "Салями" будет стоить 250 грн (в 2,5 раза больше цен 2021 года), подбрюшины копченой – 237 грн (в 2,1 раза), биток из свинины свежий – 250 грн (в 2,2 раза) ).

Мясо птицы по состоянию на конец 2022 года остается самым дешевым среди видов мяса. За 1 кг филе куриного свежего придется заплатить в среднем 134,45 грн (рост цены на 12%). В целом стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 871,45 грн.

Традиционная для украинского стола сельдь (0,5 кг филе) обойдется в 100 грн, твердый сыр (300 г) – 114,17 грн и пачка масла сливочного (200 г) – 65,40 грн.

Стоимость овощей на новогоднем столе составит в среднем 254,95 грн (на 37,5 % дороже стоимости прошлого года). Картофель (2 кг) будет стоить в этом году 15,80 грн, грибы (1 кг) – 77,90 грн, перец сладкий (0,5 кг) – 59,50 грн, огурцы свежие (0,5 кг) – 34,75 грн, помидоры свежие (1 кг) – 67 грн.

Фрукты на праздничном столе обойдутся в 168,92 грн (рост стоимости на 59,7%). За 2 кг мандаринов заплатим 99,80 грн, 1 кг бананов обойдется в среднем в 58 грн, 1 лимон (200 г) – 11,12 грн.

Батон белого хлеба обойдется в 25,80 грн (на 3,4 % больше). Шоколадные конфеты – в среднем 185 грн. за 1 кг (на 8,8 % больше).

Бутылка игристого вина "Артемовское" (0,75 л) обойдется в 140 грн. В полтора раза больше – 209 грн – придется заплатить за бутылку (0,5 л) бренди "Шабо" 5-летней выдержки. Рост цен, соответственно, на 28,4% и 16,1%.

Безалкогольные напитки обойдутся в 104,11 грн. За 2 л сока "Садочок" придется заплатить 50 грн, за воду "Моршинская" (1,5 л) – 20,32 грн, за сладкую воду "Живчик" (2 л) – 33,79 грн.

Стоимость бюджетного варианта новогоднего стола для среднего украинского составит 2655,17 грн.

Семьям, которые могут покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить около 525 грн. Баночка красной икры (120 г) обойдется в 280 грн., а 200 г красной рыбы – в 245 грн.

Следовательно, стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 3180,17 грн, отметил ученый.

Стоимость бюджетного варианта новогоднего стола в Киеве составит 2933,77 грн, что на 38,2% больше стоимости новогоднего стола 2022 года. Стол с деликатесами обойдется жителям столицы 3523,77 грн.

Напомним, как ранее сообщил аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орищак, в 2022 году стоимость подготовки к праздникам и цена новогоднего стола будет зависеть, скорее всего, не от сезонных факторов, а от политических и форс-мажорных обстоятельств.