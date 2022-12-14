Яка вартість бюджетного варіанту новорічного столу

У 2022 році ціна новорічного меню з традиційних страв на родину з чотирьох осіб становить 2 655,17 грн, що на 43,9% більше, ніж торік.

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Про це повідомив директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко.

Зазначається, що фахвіці порахували вартість новорічного столу 2023 року за середніми цінами супермаркетів України станом на початок грудня 2022 року. Для розрахунку брали страви, які є традиційними для столу середньостатистичної родини: салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо.

Так, салат "Олів’є" (3 кг продуктів традиційної рецептури) обійдеться у 281,71 грн. Це на 41,9 % більше, ніж при святкуванні Нового 2022 року. Найдорожчими інгредієнтами страви є ковбаса – 115,45 грн за 0,5 кг (зростання цін на 15,5 % в залежності від виробника), 0,5 кг зеленого горошку – 44,99 грн (на 28,5 %), 6 яєць – 44,40 грн (у 2,2 разу), 200 г солоних огірків – 34,80 грн (у 2 рази) та 180 г майонезу – 21,41 грн (на 58,6 % в залежності від марки). Ще у 20,66 грн обійдуться 2 моркви (380 г, 7,45 грн), 5 картоплин (840 г, 6,64 грн) та 2 цибулини (230 г, 6,57 грн). Якщо станом на кінець 2022 року порівняно з 2021 роком ціна на картоплю зменшилася на 9,1 %, то на моркву і цибулю зросла у 2,2 разу та 2,8 разу відповідно.

На 2,5 % дорожче рівня минулого року коштуватиме салат "Оселедець під шубою" (1,5 кг продуктів) – 134,66 грн. Левову частку його вартості складе філе оселедця – 100 грн за 0,5 кг. Майонез (180 г) обійдеться у 21,41 грн, 1 морквина (190 г) – 3,74 грн, 1 буряк (250 г) – 2,60 грн, 1 цибулина (170 г) – 4,70 грн, 2 картоплини (280 г) – 2,21 грн.

Витрати на м’ясні продукти зросли удвічі, зазначив Юрій Лупенко. Півкіло нарізки з сирокопченої ковбаси "Салямі" коштуватиме 250 грн (у 2,5 разу більше проти цін 2021 року), підчеревини копченої – 237 грн (у 2,1 разу), биток зі свинини свіжий – 250 грн (у 2,2 разу).

М’ясо птиці станом на кінець 2022 року залишається найдешевшим з-поміж видів м’яса. За 1 кг філе курячого свіжого доведеться заплатити, в середньому, 134,45 грн (зростання ціни на 12 %). Загалом, вартість 2,5 кг м’ясних продуктів на новорічному столі складе 871,45 грн.

Традиційний для українського столу оселедець (0,5 кг філе) обійдеться у 100 грн, твердий сир (300 г) – 114,17 грн і пачка масла вершкового (200 г) – 65,40 грн.

Вартість овочів на новорічному столі складе, в середньому, 254,95 грн (на 37,5 % дорожче вартості минулого року). Картопля (2 кг) коштуватиме цього року 15,80 грн, гриби (1 кг) – 77,90 грн, перець солодкий (0,5 кг) – 59,50 грн, огірки свіжі (0,5 кг) – 34,75 грн, помідори свіжі (1 кг) – 67 грн.

Фрукти на святковому столі обійдуться у 168,92 грн (зростання вартості на 59,7 %.). За 2 кг мандаринів заплатимо 99,80 грн., 1 кг бананів обійдеться, в середньому, у 58 грн, 1 лимон (200 г) – 11,12 грн.

Батон білого хліба коштуватиме 25,80 грн (на 3,4 % більше). Шоколадні цукерки – в середньому 185 грн за 1 кг (на 8,8 % більше).

Пляшка вина ігристого "Артемівське" (0,75 л) обійдеться у 140 грн. У півтора рази більше – 209 грн – доведеться заплатити за пляшку (0,5 л) бренді "Шабо" 5‑річної витримки. Зростання цін, відповідно,на 28,4 % і 16,1 %.

Безалкогольні напої обійдуться у 104,11 грн. За 2 л соку "Садочок" доведеться заплатити 50 грн, за воду "Моршинська" (1,5 л) – 20,32 грн, за солодку воду "Живчик" (2 л) – 33,79 грн.

Вартість бюджетного варіанту новорічного столу для середнього українця становитиме 2655,17 грн.

Сім’ям, які мають можливість купувати делікатеси, доведеться додатково заплатити близько 525 грн. Баночка червоної ікри (120 г) обійдеться у 280 грн, а 200 г червоної риби – у 245 грн.

Відтак вартість новорічного столу з делікатесами підвищиться до 3180,17 грн.

Вартість бюджетного варіанту новорічного столу у Києві складе 2933,77 грн, що на 38,2 % більше вартості новорічного столу 2022 року. Стіл з делікатесами обійдеться мешканцям столиці у 3523,77 грн.

Нагадаємо, як раніше повідомив аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак, у 2022 році вартість підготовки до свят та ціна новорічного столу залежатиме, скоріш за все, не від сезонних чинників, а від політичних та форс-мажорних обставин.