Подарунки рідним та донати для ЗСУ: на що та скільки грошей українці витратять під час новорічно-різдвяного шопінгу

Компанія "Делойт" провела дослідження, яке показує плани та очікування українців щодо новорічно-різдвяного шопінгу.

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Результати опитування компанією "Делойт" в Україні українських споживачів показали, що попри всі виклики воєнного часу українці планують святкувати Різдво та Новий рік з надією на скорішу перемогу.

Що будуть купувати українці та скільки витратять грошей

Так, більшість українців (61%), попри війну, планують новорічні та різдвяні покупки, хоча й купуватимуть менше товарів, аніж у 2021 році.

52% українців готові витратити на святковий шопінг від 25% до 50% свого місячного доходу. Так, 40% опитаних готові витратити до 25%, 8% - більше 50%, а 14% українців готові залучити кредитні кошти для святкового шопінгу.

Бюджет майже половини українців (49%) на шопінг у новорічно-різдвяний період коливається в межах від 1 до 5 тисяч гривень.

Найбільш відсоток (19%) тих, хто готовий витратити понад 10 тисяч гривень на новорічний та різдвяний шопінг - серед українців, які тимчасово знаходяться за кордоном.

Під час здійснення покупок споживачі насамперед зважатимуть на наявність знижок, а також на власний попередній досвід.

У фокусі покупок – продукти харчування (81%), товари для дітей (46%), одяг та взуття (42%), алкогольні напої (32%).

При цьому понад 60% українців принаймні частину свого бюджету на новорічний та різдвяний шопінг витратять на допомогу ЗСУ або тим, хто постраждав від війни.

63% українців не купуватимуть товари, якщо їхній виробник або продавець не залишив ринок РФ.

Коли та для кого українці купуватимуть подарунки

В умовах високої невизначеності, яка спричинена війною, шопінг українців відкладається на другу половину грудня. Для порівняння: у США більшість респондентів планували завершити святкові покупки до кінця листопада.

Результати опитування показали, що 83% українців передусім будуть купувати подарунки для сім'ї'.

Формат шопінгу

Офлайн переважатиме над онлайном. Основним місцем для новорічного та різдвяного шопінгу цьогоріч стануть великі супермаркети (60%) і торговельні центри/універмаги (55%).

На третьому місці – покупки в інтернеті (48%). При цьому 66% респондентів для здійснення покупок будуть використовувати саме смартфон.

Війна суттєво впливає на споживацькі настрої українців. Наше дослідження показало, що, наприклад, розвинена у світі купівля онлайн наразі не знаходить підтвердження в Україні. Проте незламність українців, яка простежується й у готовності до святкового шопінгу, надихає, а також допомагає ритейлерам продовжувати підтримувати економічний фронт. Олександр Ямпольський Директор, керівник галузевої групи з ритейлу та оптової дистрибуції "Делойт" в Україні

Дослідження проводилося методом онлайн-опитування за квотованою вибіркою, яка відповідає соціально-демографічному портрету населення України. В опитуванні взяли участь понад 1000 респондентів з усіх регіонів України (за винятком тимчасово окупованих територій та АР Крим), а також українці, які тимчасово перебувають за кордоном.